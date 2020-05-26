Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку на Чукотке

Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в аэропорту Угольные Копи в Анадырском районе Чукотки, сообщили в правительстве округа.

«Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в аэропорту Угольные Копи в Анадырском районе. Предварительно, на борту находятся четыре человека», – приводит слова источника ТАСС.

Напомним, в прошлый вторник вертолет Ми-8 ВКС России при выполнении учебно-тренировочного полета совершил жесткую посадку в районе деревни Захарово, в 20 километрах от города Клин. Экипаж воздушного судна от полученных ранений погиб. Поисковая группа обнаружила на месте крушения оба черных ящика. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

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