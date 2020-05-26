При жесткой посадке вертолета Ми-8 на Чукотке погибли четыре человека

Четыре человека погибли при жесткой посадке вертолета Ми-8 в аэропорту Угольные Копи на Чукотке, сообщили в правительстве округа.

«Четыре человека погибли. Предварительно, причиной падения вертолета стали технические неполадки», – приводит слова источника ТАСС.

По информации главы Анадырского района Чукотки Сергея Савченко, ЧП произошло «во время испытаний после ремонта», «четверо погибших – военнослужащие». После посадки вертолет загорелся, уточнил Савченко.

Ранее сообщалось, что на борту вертолета Ми-8, совершившего жесткую посадку в аэропорту Угольные Копи в Анадырском районе Чукотки, находились четыре человека.

Напомним также, в прошлый вторник вертолет Ми-8 ВКС России при выполнении учебно-тренировочного полета совершил жесткую посадку в районе деревни Захарово, в 20 километрах от города Клин. Экипаж воздушного судна от полученных ранений погиб. Поисковая группа обнаружила на месте крушения оба черных ящика. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

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