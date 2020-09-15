Вертолет коалиции США аварийно сел в Сирии

Вертолет международной коалиции под руководством США по борьбе с террористической группировкой «Исламское государство*» (ИГ*, запрещена в России) совершил аварийную посадку на севере Сирии.

«Вертолет коалиции совершил аварийную посадку приблизительно в 9.30 15 сентября на севере Сирии. Инцидент произошел не из-за враждебных действий, вертолет благополучно приземлился. Службы экстренной помощи отреагировали на инцидент, пострадавших нет, экипаж был обнаружен», – написал в Twitter официальный представитель операции «Непоколебимая решимость» полковник Уэйн Маротто.

Ранее сообщалось о разбившемся на северо-востоке Сирии военном вертолете США, об этом писали местные источники.