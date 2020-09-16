Миллер пообещал Путину «социальную пятилетку» Газпрома

Руководитель Газпрома Алексей Миллер в ходе беседы с президентом России Владимиром Путиным пообещал, что следующие пять лет работы компании будут носить «ярко выраженный социальный характер».

«Новую пятилетку можно охарактеризовать таким образом, что она носит ярко выраженный социальный характер, и это главное отличие, которое есть, по сравнению с той работой, которую мы вели в предыдущие годы. И, конечно, как вы нас ориентируете, сейчас газификации села будет уделяться самое пристальное внимание», – цитирует Миллера сайт Кремля.

По словам руководителя компании, одним из главных проектов Газпрома является газоснабжение и газификация страны. К концу 2025 года еще в 24 субъектах России полностью завершат газификацию, заверил Миллер. В рамках программы завершится полная газификация 35 субъектов.

Также в ходе беседы Путин попросил Миллера доложить о готовности к отопительному сезону. Миллер сообщил, что на начало периода отбора оперативный резерв газа в подземных хранилищах России составит 72,3 млрд кубометров газа. При этом Газпром намерен сохранить суточный показатель отбора – 843,3 млн кубометров газа в сутки.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин поручил правительству поэтапно завершить газификацию регионов к 2024 году и 2030 году с установлением соответствующих целевых показателей.

Сообщалось, что россиянам, проживающим в Московской, Челябинской, Курганской и Тюменской областях, в экспериментальном порядке могут бесплатно провести газ к каждому дому.