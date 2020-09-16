Путин попросил доложить о готовности Газпрома к отопительному сезону

Президент России Владимир Путин попросил главу Газпрома Алексея Миллера доложить о подготовке компании к предстоящему отопительному сезону в стране и о плане газификации.

«Алексей Борисович, вопросов много как обычно. Я просил бы начать с двух. Первый - это подготовка к приближающемуся отопительному сезону, и планы газификации», – обратился президент к главе компании.

«Подготовка к предстоящему осенне-зимнему периоду идет строго в соответствии с планом-графиком работ. На начало периода отбора оперативный резерв газа в подземных хранилищах Российской Федерации составит 72,3 млрд кубометров газа. При этом мы сохраним суточный рекордный показатель отбора – 843,3 млн кубометров газа в сутки. Газпром также закачает почти что 9 миллиардов кубометров газа в подземные хранилища в Европе. Исполнение всех этих мероприятий позволит «Газпрому» в зимний период полностью удовлетворить все потребности наших потребителей», – передает слова Миллера РИА «Новости».

Путин добавил, что даст поручение правительству проработать идею о назначении Газпрома единым оператором программ газоснабжения и газификации, передает ТАСС.

«Текущие производственные показатели «Газпрома» полностью соответствуют рыночному спросу и макроэкономическому положению в целом. «Газпром» удерживает сильные показатели ликвидности, высокую уверенность и надежность в своей работе. Ситуация сейчас, в последние месяцы, нормализуется», – сообщил Миллер главе государства.