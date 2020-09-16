В УФСИН подтвердили смерть Тесака

Управление ФСИН по Челябинской области подтвердило смерть националиста Максима Марцинкевича в следственном изоляторе № 3.

По этому факту назначена внутренняя проверка, сообщили в региональном УФСИН, передает РИА «Новости».

Адвокат Марцинкевича Владимир Краснов заявил, что не располагает достоверной информацией по этому вопросу. «Нам пока не удалось получить никаких данных», – указал он.

В среду сообщалось, что Марцинкевич якобы скончался в следственном изоляторе № 3 в Челябинской области. По данным источников, Тесак совершил самоубийство.

Напомним, Марцинкевич был осужден по делу о нападениях на продавцов спайсов, которые совершались в рамках проекта «Оккупай-Наркофиляй».