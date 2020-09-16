Эксперт объяснил, почему страна с трезубцем на флаге передумала быть колонией

«Лондон не вмешивается в дела бывших колоний, но ни в одной из них мы не видим серьезных политических изменений. Для Барбадоса это скорее психологический шаг, чем смена статуса», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Куликов, комментируя решение острова Барбадос с 2021 года объявить себя республикой и не признавать королеву Великобритании Елизавету II главой государства.

«Разговоры о том, чтобы более не признавать верховенство монархии постоянно ведутся в бывших колониях Великобритании – в Австралии, на Ямайке и во многих других, – отметил гендиректор исследовательской компании Europe Insight Андрей Куликов. – Принципиально эти разговоры ни на что не влияют, потому что все эти страны и так уже являются независимыми. С Великобританией их связывают только символически-институциональные узы».

Власти Барбадоса – островного государства в Карибском море – намерены с 2021 года объявить страну республикой и более не признавать королеву Великобритании Елизавету II главой государства, заявила генерал-губернатор острова Сандра Мейсон.

Барбадос был английской колонией до 1966 года, после чего получил независимость и собственный флаг – сине-желтый с трезубцем.

Но до сих пор официальным главой острова считается британский монарх, представленный генерал-губернатором (так же, как и в других 14 странах-членах Британского содружества наций).

«Имея широкую автономию, бывшие колонии самостоятельно принимают решения по всем вопросам, исключая, пожалуй, сферы внешней политики, обороны и безопасности, – пояснил Куликов. – Учитывая вес Барбадоса в мировой политике, вряд ли можно ожидать, что решение стать республикой на что-то повлияет.

«Это символический шаг, осознание своей полной независимости. Он важен в первую очередь для самих жителей Барбадоса и дает ощущение, что страна может принимать решения, не оглядываясь, даже в теории, на позицию Лондона. Однако, как показывает практика, складывавшиеся веками политические и экономические связи между Великобританией и ее бывшими колониями не претерпевают особых изменений, несмотря на смену статуса последних», – отметил собеседник.

Эксперт также отметил, что для всех своих бывших владений – метрополия Великобритания остается ролевой моделью, на которую они ориентируются. «Великобритания не вмешивается в дела бывших колоний, однако ни в одной из них мы не увидели радикальных экономических или внешнеполитических изменений. Думаю, и для Барбадоса решение выйти из-под юрисдикции британской короны, это скорее психологический и конституциональный, но никак не связанный с глобальными реформами, шаг», – отметил Куликов.