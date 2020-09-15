Apple впервые с 2012 не представила на осенней презентации новый iPhone

На презентации компании Apple впервые с 2012 года не представили новую линейку iPhone, сообщил гендиректор Apple Тим Кук.

«Сегодня мы концентрируем внимание на двух продуктах – Apple Watch и iPad», – сказал глава компании Тим Кук в видеообращении, открывая презентацию. Компания ведет прямую трансляцию на своем сайте, передает РИА «Новости».

Также Кук представил новое поколение смарт-часов Apple Watch.

В Apple Watch Series 6 был сделан упор на функции, направленные на отслеживание физического состояния владельца. В презентации компания показала реальных людей, которым Apple Watch спасли жизнь.

Новая версия часов не претерпела больших изменений в дизайне, в них прослеживается преемственность с предыдущими Apple Watch. Часы будут доступны в нескольких цветах: синем, золотом, сером и красном цветах.

Apple Watch Series 6 использует двухъядерный процессор S6, который основан на A13 Bionic, использованный в iPhone 11. Новинка получит ряд обновленных аксессуаров. Сами часы в базовой версии обойдутся в 400 долларов.

Вместе с новыми часами предыдущие версии получат версию WatchOS 7. Приложение «Кислород в крови» даст возможность измерить уровень кислорода всего за 15 секунд благодаря встроенному датчику кислорода в новинке. Как подчеркнули в Apple, это облегчит жизнь, например, астматикам.

Вместе с флагманскими Apple Watch Series 6 были представлен и их недорогой вариант – SE.

Новинка основана на устаревшем процессоре S5 и в остальном значительно упрощена. В Apple ее представляют, как замену популярным до сих пор Series 3.

Apple подчеркнула, что SE будут хороши для детей и пожилых. За устройство попросят 280 долларов.

К слову, ни Apple Watch Series 6, ни SE не получат в комплекте поставки USB-зарядки. В компании такое непопулярное решение объяснили заботой об экологии, а пользователям придется докупать зарядное устройство за отдельные деньги.

В конце июля стало известно, что в этом году представление новинки произойдет «на несколько недель» позже обычного. Задержка, предполагается, вызвана сложностями с поставками на фоне пандемии коронавируса и, как ожидают эксперты отрасли, может означать, что знакомство с iPhone 12 произойдет ближе к дате начала продаж новинки, что, как ожидается, произойдет в октябре.

Как сообщали специализированные издания накануне презентации, в этом году будет представлено четыре модели смартфона: iPhone 12 с диагональю 5,4 дюйма и 6,1 дюйма, а также две более дорогие модели iPhone 12 Pro с экраном в 6,1 и 6,7 дюйма.

Ранее аналитик Минг-Чи Куо спрогнозировал отказ Apple от зарядных устройств. Он предположил, что в комплекте к новым iPhone 12 «зарядок» не будет. По мнению аналитика, такой ход позволит американской корпорации сохранить цены на смартфоны на прежнем уровне.