Apple впервые с 2012 не представила на осенней презентации новый iPhone

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15 сентября, вторник  |  Последнее обновление — 21:32  |  vz.ru
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Директор РАЭК: У России больше шансов привлечь белорусских специалистов, чем у Польши

Эксперт назвал условие, при котором Россия может стать мировым IT-лидером Ольга Анохина
«Все программы по цифровой экономике, которые были запущены в 2018 году, к сожалению, не приведут Россию к тому, что мы сможем конкурировать с Америкой и Азией на равных. Но у нас есть ряд рекомендаций, что нужно сделать, чтобы вырваться из этого замкнутого круга. И один из важных вопросов – это кадры», – заявил в интервью газете ВЗГЛЯД директор Российской ассоциации электронных коммуникаций Сергей Плуготаренко. Подробности...
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Арктический щит России и Китая стал новым страхом Америки

Китайцы всерьез намерены поучаствовать в освоении российской Арктики Wu Yue/Global Look Press
Американские эксперты бьют тревогу – США рискуют столкнуться в Арктике с «кошмаром» в виде союза России и Китая. Заокеанских аналитиков пугают не только экономические последствия, но и прямая военная угроза, которой могут стать противоракетные системы и флоты двух главных оппонентов Вашингтона. Действительно ли военное сотрудничество Москвы и Пекина на Севере угрожает Америке? Подробности...
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Креативность превращается в новую индустрию

Вещи, которые раньше воспринимались как баловство, неожиданно предстают как большой бизнес Валерий Мельников/РИА Новости
Экономикой настоящего, а не будущего, сферой, требующей госинвестиций и внимания, назвал креативную индустрию первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко, открывая «Российскую креативную неделю» в Москве, где собрались представители IT, архитектуры, дизайна, образования, музыки и урбанистики. Как талант и творчество превратить в настоящую индустрию? Подробности...
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Отношения России и Японии избавятся от личного

Ёсихидэ Суга (справа) был самым верным соратником уходящего Абэ (слева) POOL/Keystone Press<br> Agency/Global Look Press
Во вторник в Японии впервые за восемь лет сменится премьер-министр. Накануне Ёсихидэ Суга был избран главой правящей партии, что автоматически приводит его на пост главы правительства. Ему будет очень непросто, поскольку он стал преемником великого политика, дело которого должен продолжить. Но в том, что касается выстраивания отношений с Россией, негативные перемены неизбежны. Подробности...
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За пожар в Анапе ответят «дикари»

На горящий заповедник сбросили более тысячи тонн воды anapa-official.ru
Причиной катастрофического пожара близ Анапы, который едва не уничтожил заповедник, могли стать туристы-«дикари». Именно из-за их небрежного обращения с огнем и вспыхнули реликтовые леса на берегу моря, считает руководство Краснодарского края. Туристов в этом году из-за закрытых границ в регионе вдвое больше обычного. Впрочем, экологи считают, что причиной пожара могли стать не только отдыхающие. Подробности...
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Как примирить советских и антисоветских русских

Владимир Можегов, публицист
Едва ли есть на свете два более непримиримых типа сознания, чем советский русский и русский антисоветский. Иногда кажется, что слеплены они из двух разных биологических материалов и найти согласие между ними невозможно. Подробности...
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Культура, зацикленная на сексе – антисексуальна

Сергей Худиев, публицист, богослов
Обилие «секса» при отсутствии любви приводит к пресыщению и неспособности реагировать на обычные стимулы – и люди пускаются в причудливые извращения на грани прямого криминала. Это папа Римский назвал «божественным удовольствием»? Подробности...
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Ковидобесие все дальше от здравого смысла

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Все исключительно гуманно. Никакого принуждения. Никакого «посадить на клей ПФК». Надо создать вокруг ношения маски атмосферу принятия и доброжелательности. Психологи учат тонко и органично вводить маску в повседневные поведенческие практики ребенка. Подробности...
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Шведов выгоняют из Швеции

Отношения России и Японии изменятся

России запретили объединяться с Белоруссией

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Опубликованы кадры перехвата российскими истребителями трех самолетов ВВС США над Черным морем

Российские военные обнаружили над акваторией Черного моря три американских бомбардировщика, которые приближались к госгранице со стороны Украины. Для их идентификации и недопущения нарушения рубежей в воздух пришлось поднять четыре истребителя – два Су-27 и два Су-30 – из состава дежурных сил ПВО Южного военного округа
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Лесные пожары окрасили небо над Калифорнией в оранжевый цвет

Из-за дымки небо над Сан-Франциско окрасилось в оранжевый цвет. Многие высотные здания почти не видно из-за окутавшего их смога
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Названы имена победителей конкурса «Лидеры России – 2020»

В Подмосковье завершился третий сезон конкурса управленцев «Лидеры России». В течение двух дней 300 участников из десятка регионов решали задачи от именитых наставников. Каждое испытание позволяло проявить свои лучшие компетенции. Суперфиналистов ждали сразу несколько интересных встреч и церемония награждения
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    Apple впервые с 2012 не представила на осенней презентации новый iPhone

    15 сентября 2020, 21:21

    Текст: Ксения Панькова

    На презентации компании Apple впервые с 2012 года не представили новую линейку iPhone, сообщил гендиректор Apple Тим Кук.

    «Сегодня мы концентрируем внимание на двух продуктах – Apple Watch и iPad», – сказал глава компании Тим Кук в видеообращении, открывая презентацию. Компания ведет прямую трансляцию на своем сайте, передает РИА «Новости».

    Также Кук представил новое поколение смарт-часов Apple Watch.

    В Apple Watch Series 6 был сделан упор на функции, направленные на отслеживание физического состояния владельца. В презентации компания показала реальных людей, которым Apple Watch спасли жизнь.

    Новая версия часов не претерпела больших изменений в дизайне, в них прослеживается преемственность с предыдущими Apple Watch. Часы будут доступны в нескольких цветах: синем, золотом, сером и красном цветах.

    Apple Watch Series 6 использует двухъядерный процессор S6, который основан на A13 Bionic, использованный в iPhone 11. Новинка получит ряд обновленных аксессуаров. Сами часы в базовой версии обойдутся в 400 долларов.

    Вместе с новыми часами предыдущие версии получат версию WatchOS 7. Приложение «Кислород в крови» даст возможность измерить уровень кислорода всего за 15 секунд благодаря встроенному датчику кислорода в новинке. Как подчеркнули в Apple, это облегчит жизнь, например, астматикам.

    Вместе с флагманскими Apple Watch Series 6 были представлен и их недорогой вариант – SE.

    Новинка основана на устаревшем процессоре S5 и в остальном значительно упрощена. В Apple ее представляют, как замену популярным до сих пор Series 3.

    Apple подчеркнула, что SE будут хороши для детей и пожилых. За устройство попросят 280 долларов.

    К слову, ни Apple Watch Series 6, ни SE не получат в комплекте поставки USB-зарядки. В компании такое непопулярное решение объяснили заботой об экологии, а пользователям придется докупать зарядное устройство за отдельные деньги.

    В конце июля стало известно, что в этом году представление новинки произойдет «на несколько недель» позже обычного. Задержка, предполагается, вызвана сложностями с поставками на фоне пандемии коронавируса и, как ожидают эксперты отрасли, может означать, что знакомство с iPhone 12 произойдет ближе к дате начала продаж новинки, что, как ожидается, произойдет в октябре.

    Как сообщали специализированные издания накануне презентации, в этом году будет представлено четыре модели смартфона: iPhone 12 с диагональю 5,4 дюйма и 6,1 дюйма, а также две более дорогие модели iPhone 12 Pro с экраном в 6,1 и 6,7 дюйма.

    Ранее аналитик Минг-Чи Куо спрогнозировал отказ Apple от зарядных устройств. Он предположил, что в комплекте к новым iPhone 12 «зарядок» не будет. По мнению аналитика, такой ход позволит американской корпорации сохранить цены на смартфоны на прежнем уровне.


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