Аналитик спрогнозировал отказ Apple от зарядных устройств

Американская компания Apple может отказаться от зарядных устройств, которые идут в комплексе со смартфонами. В комплекте к новым iPhone 12 «зарядок» не будет, считает аналитик Минг-Чи Куо.

По мнению аналитика, такой ход позволит Apple сохранить цены на смартфоны на прежнем уровне, передает Рен ТВ.

Отмечается, что возможно отдельно будут продаваться и наушники. Так, покупатель телефона получит сам смартфон, кабель и документацию.