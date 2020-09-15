Названа самая угоняемая в России марка авто

Эксперты компании «АльфаСтрахование» отчитались, что чаще всего в России угоняют автомобили марки Toyota.

По данным «АльфаСтрахования», первое место в списке самых угоняемых автомобилей в России занимает Toyota RAV4, на долю этого внедорожника пришлось 14% от всех автоугонов за весну и лето 2020 года, сообщили в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Второе место в рейтинге занял автомобиль той же марки – Toyota Camry (13% от общего числа угонов).

На третьем месте Hyundai Solaris с 5% случаев похищения авто.

Сообщается, что в рейтинг также попали Hyundai Tucson, KIA Sportage, KIA Rio, Hyundai Creta и KIA Ceed.

Напомним, в конце весны сообщалось о 25,9% снижении количества угонов транспортных средств в России.