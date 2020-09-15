Онищенко предупредил о недуге хуже коронавируса

С наступлением холодной погоды главное – не унывать, ведь депрессия может убить человека без всякого коронавируса, заявил бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

Онищенко рекомендовал не заниматься прогнозами по поводу всплесков заболеваемости, волн пандемии. По его словам, их как таковых нет, а есть понятие «подъем заболеваемости», и этот подъем неизбежен в том числе потому, что десятки миллионов детей, школьников и студентов пошли в учебные заведения и детские сады. Один из главных советов от врача и политика – правильная мотивация и выполнение элементарных рекомендаций.

«Одевайтесь по погоде, пейте витамины, прививайтесь и не впадайте в депрессию, потому что сама депрессия может убить человека без всякого коронавируса», – сказал Онищенко «Вечерней Москве».

Он также добавил, что с наступлением холодов для профилактики заболеваний необходимо нормально питаться и стараться ограничивать контакты и соблюдать дистанцию.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что коронавирус не так страшен, как о нем говорят, человечество ждут более опасные инфекции.