Боярский потерял сознание перед вакцинацией

Народный артист РСФСР Михаил Боярский упал в обморок в поликлинике №39 Санкт-Петербурга.

По данным «Рен ТВ», артист пришел в медучреждение, чтобы сделать прививку от гриппа.

Ранее сообщалось, что в Москве 1 сентября началась вакцинация от гриппа. По прогнозу ВОЗ, осенью в России придут сразу три новых штамма вируса, к которым еще не выработан коллективный иммунитет, потому вакцинация начнется в этом эпидсезоне.

Позже в Москве начали работу дополнительные мобильные пункты для вакцинации, соответствующее решение было принято из-за высокой популярности таких точек у жителей столицы.

В Роспотребнадзоре к 14 сентября заявили, что в России 5% населения уже привиты против гриппа, среди них как дети, так и взрослые.