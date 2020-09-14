В Москве открыли дополнительные центры вакцинации от гриппа

В Москве начали работу дополнительные мобильные пункты для вакцинации, соответствующее решение было принято из-за высокой популярности таких точек у жителей столицы, сообщили в пресс-службе комплекса социального развития Москвы.

«Мобильные пункты, как и другие точки вакцинации от гриппа в Москве, заработали 1 сентября. Они пользуются особой популярностью среди горожан, потому что здесь можно сделать прививку быстро и удобно. Прошло меньше двух недель, и уже первые 100 тысяч человек прошли вакцинацию в мобильных пунктах. Это в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Именно поэтому было принято решение открыть несколько дополнительных мобильных точек», – приводит сообщение пресс-службы комплекса социального развития сайт правительства Москвы.

Новые мобильные пункты вакцинации разместили у станций метро «Преображенская площадь» и «Бабушкинская». Ранее некоторые пункты еженедельно меняли местоположение. Теперь в постоянном режиме прививочные бригады будут дежурить у станций метро «Киевская», «Молодежная», «Перово», «Новогиреево, «Солнцево», «Новопеределкино», а также у двух выходов со станции метро «Митино».

Сейчас в Москве работает более 50 прививочных пунктов около 38 станций метро, двух станций Московского центрального кольца, двух железнодорожных платформ и в четырех центрах госуслуг «Мои документы».

Мобильные пункты организованы в машинах скорой помощи. В них установили необходимое оборудование для профилактических прививок, хранения и транспортировки вакцины. Процедуры проводит медицинский персонал городских поликлиник с соблюдением санитарных норм.

Горожан осматривают перед прививкой, врач определяет возможные противопоказания. После вакцинации выдается сертификат и устные рекомендации. Вся процедура занимает 10–15 минут.

Вакцинация – самый эффективный и безопасный способ защиты от гриппа и его осложнений, считают эксперты. Эффект от прививки проявляется через две недели после введения вакцины и длится около года.

Прививку в мобильных пунктах может сделать любой человек старше 18 лет вне зависимости от места регистрации. С собой нужно иметь только паспорт. Беременные могут сделать прививку только в поликлиниках, а лица до 18 лет – в поликлиниках, детских садах, школах и колледжах.