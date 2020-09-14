Прививки от гриппа сделали 5% россиян

В России 5% населения уже привиты против гриппа, среди них как дети, так и взрослые, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Ситуация сегодня, безусловно, управляема. И то, что люди активно прививаются, и то, что 5% населения России уже привиты против гриппа на сегодняшний день – и дети, и взрослые, то, что активно вовлекаются внебюджетные источники для организации прививок, прививаются вахтовики – это крайне важный элемент сохранения благополучия эпидситуации в осенний период», – сказала Попова на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом, передает РИА «Новости».

Она также сообщила, что заболеваемость ОРВИ и гриппом за прошедшую неделю превышена в 14 регионах России.

«Это говорит о том, что сезон наступает, люди собрались, обмен вирусной информацией случился. На сегодняшний день развитие ситуации абсолютно однозначно грядет. На сегодняшний день пока более или менее стабильно, но в течение двух недель развитие ситуации обязательно будет», – цитирует ТАСС Попову.

Ранее сообщалось, что в Москве 1 сентября началась вакцинация от гриппа. По прогнозу ВОЗ, осенью в России придут сразу три новых штамма вируса, к которым еще не выработан коллективный иммунитет, потому вакцинация начнется в этом эпидсезоне.

В свою очередь Центр имени Гамалеи сообщал, что планирует создать комбинированную вакцину, которая будет защищать от гриппа и коронавирусной инфекции одновременно.