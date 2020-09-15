Вирусологи рассказали о способах обезопасить себя от коронавируса в метро

В первую очередь следует регулярно соблюдать гигиену, не прикасаться грязными руками к лицу и по возможности носить перчатки. Тогда коронавируса, сохранившегося на поверхностях в столичном метро, можно не бояться, заявили газете ВЗГЛЯД опрошенные вирусологи.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что на поверхностях в московском метро, на ручках дверей и в лечебных учреждениях были обнаружены образцы коронавируса. Она подчеркнула, что это еще раз показывает, что риски заражения при контакте с поверхностями есть.

«Очевидно, что за ручки и другие поверхности все хватаются, поэтому неудивительно, что на них был найден коронавирус. Вирус так распространяется, об этом стало известно еще полгода назад. Поэтому нужно носить маски, чтобы обезопасить от воздушно-капельного пути передачи вируса. А защититься от заражения через поверхности помогут перчатки», – говорит ведущий научный сотрудник Института клинической экспериментальной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов.

Он рассказывает, что вирус может жить на поверхностях от одного часа до семи суток. И единственный способ не заразиться через загрязненные поверхности – регулярно проводить санитарно-гигиенические процедуры.

Другой вирусолог НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, доктор медицинских наук, профессор, член президиума РАЕН, член Нью-Йоркской академии наук Виктор Зуев также заявил, что найденные образцы коронавируса на поверхностях в метро и других местах не опасны, если люди соблюдают элементарные правила гигиены.

«В метро и помимо коронавируса столько подарков. Именно поэтому и был введен масочный и перчаточный режим. Хотя в перчатках я уже вижу мало людей, но по крайней мере не нужно забывать мыть руки и не трогать лицо, тогда бояться абсолютно нечего», – советует Зуев.

Ранее власти Москвы объяснили рост числа заболевших новым коронавирусом Увеличением количества тестов, людей в общественном транспорте, а также, по словам столичного правительства, виноваты сезонные вспышки гриппа и ОРВИ, характерные для осени.