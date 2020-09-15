Власти Москвы объяснили рост числа заболеваний COVID-19

Рост числа новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Москве связан с тремя факторами, заявили в городском оперативном штабе по борьбе с эпидемией.

Во-первых, в Москве увеличилось число тестов на COVID-19 – до 40-60 тыс. в день, – а сами тест-системы стали точнее. При этом доля протестированных людей, у которых выявили коронавирус, сократилась, передает РБК.

Во-вторых, выросло количество пассажиров в общественном транспорте из-за начавшегося учебного года и возвращения сотрудников с удаленки. Также возобновился внутренний туризм, а из регионов вернулись граждане, уезжавшие на сезонные заработки. Также отметили в оперативном штабе повышенную активность москвичей в общественных местах, заведениях общепита.

В качестве третьей причины роста заболеваемости в столице называется сезонные вспышки гриппа и ОРВИ, характерные для осени.

Власти отметили, что высокой остается доля больных без клинических симптомов коронавирусной инфекции – их около половины. За последний месяц на 13% сократилось число тяжелых больных, более 60% выделенных под ковидных пациентов больничных коек остаются свободными.

Ранее столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации вокруг заболевания сообщил, что ситуация с коронавирусом в Москве остается контролируемой, уже сформирован запас мощностей для любого варианта развития событий.

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