Штаб по контролю и мониторингу оценил ситуацию с COVID в Москве

Ситуация с коронавирусом в Москве остается контролируемой, уже сформирован запас мощностей для любого варианта развития событий, сообщил столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации вокруг заболевания.

Штаб сообщил в Telegram, что «ситуация в Москве остается контролируемой, поскольку уже сформирован запас мощностей для любого варианта развития событий».

«Более 60% коек, специально выделенных под COVID, сейчас свободны. Сейчас создан постоянно пополняемый запас лекарств и средств защиты. Столица располагает парком необходимого медоборудования», – говорится в сообщении.

Более 230 тыс. человек выздоровели от инфекции. Из них уже 1,5 тыс. стали донорами, что позволило сформировать большой запас плазмы для помощи самым тяжелым больным – 752 литра.

Кроме того, сам коронавирус изучили намного больше. В столице сформирована крупнейшая в мире база КТ-снимков, а искусственный интеллект стал лучше распознавать ковидную пневмонию.

«Создана вакцина от коронавируса, которая уже прошла две стадии клинических исследований. После окончания пострегистрационного исследования она будет доступна широкому кругу лиц», – дополняется в сообщении.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.