Патрушев спрогнозировал усиление миграции из-за пандемии

Вызванный пандемией кризис приведет к усилению миграционных потоков по всему миру, считает секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

«Сегодня на фоне пандемии коронавируса и вызванного ей экономического спада можно прогнозировать активизацию миграционных процессов во всем мире», – передает ТАСС слова Патрушева.

Следствием этого станет возможный рост преступности, связанной с незаконной миграцией, добавил секретарь Совбеза.

В качестве решения предполагаемой проблемы Патрушев предложил начать консультации о сотрудничестве правоохранительных органов стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) на миграционном треке.

Патрушев также сказал, что Россию «тревожат предпринимаемые рядом государств попытки постепенного демонтажа признанной международной и региональной архитектуры», имея в виду падение авторитета Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

«Далеко не все игроки смогли адекватно, по-деловому отреагировать на кризис, вызванный пандемией. Делаются попытки голословно возложить вину на другие государства, вмешаться в их внутренние дела, подорвать авторитет признанных наднациональных институтов – таких, как ВОЗ», – заключил Патрушев.

Напомним, в начале сентября стало известно, что США покинут Всемирную организацию здравоохранения в июле 2021 года. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко также раскритиковал работу ВОЗ.

Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, в свою очередь, призвал мировое сообщество готовиться к следующей пандемии коронавируса.

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