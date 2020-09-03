США назвали срок выхода из ВОЗ

Соединенные Штаты покинут Всемирную организацию здравоохранения в июле 2021 года, заявил госдепартамент.

«Когда президент (США Дональд) Трамп объявил о выходе США из этой организации, он ясно дал понять, что мы будем искать более транспарентных и заслуживающих доверия партнеров. Выход станет действительным 6 июля 2021 года», – говорится в заявлении официального представителя госдепа Морган Ортагус.

В ведомстве уточнили, что с момента объявления Трампа власти США работают над поиском партнеров, которые возьмут на себя деятельность, которой ранее занималась ВОЗ.

Напомним, в мае Трамп объявил, что Соединенные Штаты прекращают все отношения с ВОЗ, поскольку ее руководство отказалось от проведения преобразований, на которых настаивали американские власти. При этом советник Трампа назвал ВОЗ «коррумпированной организацией под контролем компартии Китая».

Кроме того, госсекретарь США Майк Помпео заявил, что у Вашингтона есть доказательства, что Китай якобы намеренно скрывал или уничтожал доказательства вспышки коронавируса. В то же время Трамп пообещал раскрыть новые подробности о происхождении коронавируса и допустил разрыв отношений с Китаем.