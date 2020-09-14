Мурашко раскритиковал работу ВОЗ

Россия разочарована транспарентностью процесса формирования Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) независимой комиссии по оценке готовности к пандемии и эффективности ответных мер, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

«Отмечаем важность выполнения резолюции 73-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, которая поручила гендиректору ВОЗ при участии государств инициировать процесс оценки международных мер реагирования на COVID-19. С сожалением констатируем, что ряд ключевых решений по выполнению резолюции принимались руководством ВОЗ без надлежащего учета мнений стран-членов. Мы разочарованы транспарентностью процесса формирования независимой комиссии по оценке готовности к пандемии и эффективности ответных мер», – сказал Мурашко на онлайн-сессии европейского комитета ВОЗ, передает РИА «Новости».

В ходе выступления он обратился с просьбой, чтобы Россия активно была подключена к процессу обсуждения подобных проблем.

Ранее генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявила, что нынешняя пандемия коронавируса не является последней, поэтому мир должен заблаговременно готовиться к новой.

В июне директор регионального офиса Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Европе Ханс Клюге на онлайн-дискуссии дискуссионного клуба «Валдай» похвалил Россию за единый с ВОЗ и мировым сообществом подход к борьбе с коронавирусом.