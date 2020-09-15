Минск не исключил силового варианта реагирования на прямые военные угрозы

Власти Белоруссии не исключают силовой вариант реагирования на прямую военную агрессию в рамках договоренностей по линии Союзного государства и ОДКБ, заявил начальник департамента международного военного сотрудничества – помощник министра обороны по вопросам международного военного сотрудничества Олег Воинов.

«В условиях внутренней нестабильности, содействия приграничных и иных стран дестабилизации обстановки в нашей стране меняется и отношение к внешним факторам. И то, что раньше мы не считали угрозой в нынешних условиях, принимает совсем другое значение», – передает его заявление РИА «Новости».

Воинов отметил, что «угрозы в рамках действующих договоренностей по линии Союзного государства и Организации Договора о коллективной безопасности в случае открытой военной агрессии в отношении Беларуси и возникновения вооруженного конфликта».

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко распорядился проанализировать необходимость концентрации войск на западной границе страны.

В августе президент заявил, что все основные части ВС Белоруссии приведены в полную боевую готовность.

Лукашенко в ходе заседания Совбеза предупредил страны Запада о том, что «лязгать гусеницами» на границе с республикой контрпродуктивно. Также он призвал руководство западных стран в первую очередь обратить внимание на проблемные вопросы в своих странах, а не «кивать» на республику.

По словам президента, запад оказывает очевидную военную поддержку белорусской оппозиции, об этом свидетельствует передвижение войск НАТО к границам республики.

Ранее Лукашенко заявил о существовании внешней угрозы для республики и желании западных стран «отсечь» Гродненскую область.