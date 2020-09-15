Россия призвала США к взаимодействию ради глобальной безопасности

Посольство России в США призывает Вашингтон сосредоточиться на продуктивном взаимодействии в интересах укрепления глобальной стабильности и безопасности вместо раздувания антироссийских настроения в обществе, говорится в заявлении пресс-службы российского диппредставительства.

Дипломаты прокомментировали высказывания главы Командования глобального удара ВВС США генерала Тимоти Рея, который, по их словам, фактически поставил «на одну доску «угрозу» от России и Китая с вызовом, исходящим от терроризма» и увязал эту опасность с модернизацией ядерного арсенала.

«Примечательно, что такие ремарки делаются на фоне продолжительных затратных усилий Вашингтона по совершенствованию собственного ядерного оружия. При этом США понижают «порог» применения ядерных вооружений – в 2019 году развернули боезаряды малой мощности W76-2 на баллистических ракетах «Трайдент-2». Подобные действия повышают риск эскалации потенциального конфликта», – отмечается на странице дипмиссии в соцсети Facebook.

«Предлагаем американским партнерам не «раздувать» антироссийские настроения в обществе. Вместо этого – сосредоточиться на продуктивном взаимодействии в интересах укрепления глобальной стабильности и безопасности», – призвали российские дипломаты.

В прошлый четверг генсек ООН Антониу Гутерриш призвал Россию и США продлить СНВ-3 независимо от возможного участия в нем Китая. Днем ранее сенаторы США предупредили главу американской администрации Дональда Трампа о последствиях непродления договора.

В августе спецпредставитель Трампа по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли назвал условия, при соблюдении которых США готовы продлить СНВ-3. Он также заявил о готовности США заключить с Россией двустороннее соглашение по ядерному разоружению, выразив надежду, что затем на его основе будут достигнуты договоренности с Китаем.

В июне Пентагон призвал к срочным переговорам с Россией по контролю над вооружениями. В результате представители России и США провели в Вене консультации по стратегической стабильности, обсудив продление Договора о сокращении наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3). В ходе консультаций российская сторона указала США на важность вывода американского ядерного оружия из Европы. При этом Россия отказалась спасать ДСНВ «любой ценой», а также давить на Китай в вопросе ядерного разоружения.

СНВ-3, подписанный в 2010 году, остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Соглашение истекает в феврале 2021 года. Администрация США на разных уровнях подчеркивает необходимость включения Китая в переговоры для выработки нового трехстороннего ядерного соглашения между Россией, Китаем и США. В Пекине эту идею отвергают.

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