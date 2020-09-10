Генсек ООН призвал Россию и США продлить СНВ-3 независимо от Китая

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил мнение, что США и Россия должны продлить Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название – СНВ-3) независимо от возможного участия в нем Китая.

Генсек ООН выразил мнение, что «ДСНВ следует продлить независимо от того, что будет с Китаем», передает ТАСС со ссылкой на Киодо.

При этом, по словам Гутерриша, сейчас «большую важность имеют максимально широкие рамки ядерного разоружения с участием всех заинтересованных стран».

Накануне сенаторы США предупредили Трампа о последствиях непродления (ДСНВ, СНВ-3).

Напомним, 18 августа спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли назвал условия, при соблюдении которых США готовы продлить СНВ-3.

Двумя днями ранее Биллингсли заявил о готовности США заключить с Россией двустороннее соглашение в сфере ядерного разоружения, выразив надежду, что затем на его основе будут достигнуты договоренности с Китаем.

В июне Пентагон призвал к срочным переговорам с Россией по контролю над вооружениями. В результате представители России и США провели в Вене консультации по стратегической стабильности, обсудив продление Договора о сокращении наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3). В ходе консультаций российская сторона указала США на важность вывода американского ядерного оружия из Европы. При этом Россия отказалась спасать ДСНВ «любой ценой», а также давить на Китай в вопросе ядерного разоружения.

СНВ-3, подписанный в 2010 году, остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Соглашение истекает в феврале 2021 года. Администрация США на разных уровнях подчеркивает необходимость включения Китая в переговоры для выработки нового трехстороннего ядерного соглашения между Россией, Китаем и США. В Пекине эту идею отвергают.

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