В Приморье экспортерам начали предлагать новую услугу для продвижения на рынках США и Европы

В Приморском крае центр «Мой бизнес» запустил новую услугу для региональных предприятий-экспортеров, в пресс-службе центра пояснили, что американские маркетологи помогают предпринимателям выйти со своей продукцией на рынки США и Европы.

«Данная услуга уникальна, ее нет ни в одном регионе России. Мы создали ее из тех инструментов, которые сегодня нам дает государство по подготовке и продвижению экспортеров. Мы понимаем, что на американских и европейских рынках большая конкуренция, но при этом они обладают высокой маржинальностью. Такие большие осмысленные, логически построенные программы позволяют грамотно и целенаправленно продвигать наших производителей на новые внешние рынки», – цитирует ТАСС генерального директора центра «Мой бизнес» в Приморье Евгения Никифорова.

На стартовом этапе компания должна предоставить информацию о себе и своем продукте на русском языке, а также коммерческое предложение для зарубежного рынка. Специалисты делают перевод и запускают механизм поиска партнера. В частности, услугой уже воспользовалась компания «Владфорум», которая планирует вывести на рынок США свою линейку средств по уходу за оружием. Как рассказал ее исполнительный директор Дмитрий Кугут, в ближайшее время компания должна получить экспортный план для начала продаж в США.

«Мы производим материал, который был синтезирован много лет назад на базе Дальневосточного отделения РАН, после чего автор технологии создал компанию. Она уникальна не только для России, но и для мира, поэтому в последние три года мы уже сами работаем над выходом на иностранные рынки, в частности в Северной Америке. Центр «Мой бизнес» связал нас с подрядчиком, который поможет в этой работе, а также помог в прошлом году пройти необходимое для этого лицензирование», – сказал Кугут.

Поддержка экспортеров в Приморье является одним из ключевых направлений работы центра «Мой бизнес» в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт». К 2024 году Приморью предстоит вдвое увеличить объем несырьевого экспорта – с 2 млрд долларов до 3,9 млрд долларов.