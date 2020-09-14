Член партии «Новые люди» раскритиковал систему «умного голосования»

Член партии «Новые люди» Александр Цин-Дэ-Шань прокомментировал результаты прошедших выборов, а также критически оценил систему «умного голосования».

По его словам, внушительного результата на выборах партии удалось добиться благодаря работе штаба и тех кандидатов, которые баллотировались, передают «Известия».

«То есть вот эти 15 с хвостиком процентов – это полностью заслуга тех кандидатов и тех дел, которые они делали на протяжении многих-многих лет. Не так, как обычно в политике, за два в лучшем случае месяца мы начинаем лавочки копать, деревья высаживать и так далее. Это многолетняя работа каждого кандидата. И люди знают это, люди знают нас. Нас знают десятки тысяч человек», – подчеркнул политик, прошедший в городскую думу Томска.

Говоря о системе «умного голосования», Цин-Дэ-Шань заявил, что она «обесценивает титаническую работу сотен людей федерального штаба, регионального штаба, кандидатов».

Депутат горсовета Новосибирска седьмого созыва Евгений Лебедев (ЛДПР), ранее отказался от места в «умном голосовании» навальнистов, что не повлияло на его результат, Лебедев прошел в горсовет по округу №2.

Лебедев заявил, что возможность кандидатов от ЛДПР пройти в городской парламент и образовать фракцию никак не связана с поддержкой несистемной оппозиции – они добились этого своей работой с избирателями.

«Традиционно ЛДПР пользуется заслуженной поддержкой избирателей в городе Новосибирске. Это подтверждают и рейтинги, и результаты партии на выборах разного уровня, поэтому в какой-либо поддержке со стороны так называемой «Коалиции» ни партия, ни ее кандидаты – не нуждаются», – передает его слова Сибиркарй.ru.

Политик акцентировал внимание на том, что он далеко не новый человек в новосибирском истеблишменте. «Я сам обладаю большим политическим опытом: баллотировался на пост мэра, а минувшие выборы убедительно продемонстрировали, что мне удалось обрести высокий рейтинг, эффективно работая на своем округе. Поэтому не нужно подменять смыслы и пытаться прислониться к моему результату и результатам моих однопартийцев, победивших еще на четырех округах горсовета: Стрекалова, Беспечной, Ильиных и Прохорова, который шел на выборы самовыдвижением, но уже официально объявил, что войдет во фракцию ЛДПР в Горсовете. Очевидный факт, что это успех партии в целом», – заявил Лебедев.

Он напомнил, что ЛДПР более чем в два раза укрепила свои позиции в городском совете, и теперь планируется формирование фракции из пяти депутатов.

«Напомню, что в прошлом созыве было два парламентария. Это – результат слаженной, командной работы партийцев, которую увидели люди. Умное голосование же основывалось не на поддержке от жителей, а исключительно на использовании в весьма спорных целях протестных настроений», – заметил политик.

Вместе с тем, председатель Совета регионального отделения партии «Зеленые» в Новосибирской области Игорь Украинцев, победивший на выборах в Новосибирский горсовет по Заельцовскому одномандатному округу заявил, что его победа – это результат личной работы с избирателями, а не влияние посторонних факторов.

Отмечается, что Украинцев много времени до избирательной кампании и во время нее посвятил работе с жителями родного округа. «Моя победа – это не результат новых избирательных технологий и способов голосования, а кропотливая работа с избирателями, искренний интерес к жителям и их проблемам и большое желание помогать им и содействовать процветанию родного района, города и области в целом», – приводятся слова Украинцева на сайте партии.

Политолог Анна Федорова рассказала газете ВЗГЛЯД, что «умное голосование» – это механистичная идея, работающая по принципу «голосуйте за того, кого вам назвали, и неважно, что это за человек». Она отметила очевидность провала этого проекта.

Политолог Олег Бондаренко объяснил провал «умного голосования» в Томске и Новосибирск.