СК Белоруссии пригрозил уголовным преследованием за создание «дружин»

Следственный комитет Белоруссии напомнил, что за создание «дружин» для противодействия представителям власти в стране грозит уголовное преследование.

«В сети интернет появилась информация о создании добровольных дружин, членов которых призывают противостоять представителям власти и различными, в том числе насильственными способами, препятствовать их законной деятельности», – сообщается на сайте ведомства.

За такие действия в республике предусмотрена уголовная ответственность по статье 364 УК Белоруссии – «Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел».

«В случае групповых действий по организации и участию в массовых беспорядках, сопровождающихся в том числе вооруженным сопротивлением представителям власти, ответственность наступает по статье 293 Уголовного кодекса республики Белоруссия», – добавили в СК.

До 15 лет лишения свободы также предусмотрено за «организацию и участие в массовых беспорядках, обучение или иную подготовку для подобного участия».

В воскресенье МВД Белоруссии подтвердило, что сотрудник милиции в Минске произвел предупредительный выстрел в воздух во время акции протеста.

До этого в сети опубликовали видео очевидцев, на котором люди в штатском с оружием в руках стреляют в воздух, находясь среди протестующих.