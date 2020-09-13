Силовики в Минске начали стрелять в воздух

Стало известно о том, что люди в штатском с оружием в руках, присутствующие на акции протеста в Минске и не подвергающиеся задержанию, начали стрелять в воздух.

Ранее в СМИ появилась информация о выстреле в воздух в районе Нововиленской улицы. Как передает ТАСС, МВД Белоруссии сообщило, что не располагает данными о том, что выстрел действительно был сделан.

«В оперативном ситуационном штабе МВД нет информации, что его сотрудниками был произведен предупредительный выстрел, как пишут некоторые телеграм-каналы», – прокомментировала ситуацию официальный представитель МВД Белоруссии Ольга Чемоданова, говорится в сообщении.

Напомним, в воскресенье в Минске стартовал новый многотысячный митинг несогласных с объявленными результатами президентских выборов в Белоруссии. Массовые протестные акции начались 9 августа по всей Белоруссии.