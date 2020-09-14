Будущий премьер Японии призвал к активизации переговоров с Россией по Курилам

Япония планирует продолжать вести переговоры с Россией по поводу мирного договора, затрагивая при этом вопрос принадлежности всех южных Курил, заявил новый лидер правящей Либерально-демократической партии Есихидэ Суга, который вскоре станет премьер-министром страны.

«Что касается северных территорий (так в Японии называют российские южные Курильские острова – прим. ВЗГЛЯД), то мы будем продолжать переговоры для того, чтобы прояснить принадлежность всех четырех островов», – приводит его слова ТАСС.

Ранее сообщалось, что лидером правящей в Японии Либерально-демократической партии, который вскоре станет премьер-министром страны, избрали генсека японского правительства Есихидэ Суга.

Напомним, 28 августа Абэ подтвердил решение уйти в отставку из-за ухудшения здоровья и выразил сожаление, что так и не смог решить вопрос подписания мирного договора с Россией. У Синдзо Абэ язвенный колит – хроническое воспаление слизистой оболочки толстой кишки. Президент России Владимир Путин поблагодарил Абэ за совместную работу.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, что отношения России и Японии ждет эпоха застоя.