Шапша победил на выборах главы Калужской области

Временно исполняющий обязанности губернатора Калужской области Владислав Шапша, поддержанный партией «Единая Россия», победил на выборах главы региона с 71,2% голосов по итогам обработки 100% протоколов, следует из данных региональной избирательной комиссии.

«Шапша Владислав Валерьевич – 71,2% (201 586 голосов)», – передает ТАСС.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что главным итогом завершившегося голосования в регионах может стать убедительная победа врио региональных руководителей в первом же туре и уверенное выступление «Единой России» на выборах в местные парламенты.