Россия преодолела пик лесных пожаров

Ситуация с лесными пожарами в России стабилизирована, пик пройден, сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко.

«Ситуация с лесными пожарами на сегодняшний день стабилизирована, основной пик летней горимости пройден», – передает РИА «Новости» слова Абрамченко на совещании у премьер-министра Михаила Мишустина.

Она уточнила, что на протяжении пяти месяцев на значительной территории Дальневосточного, Сибирского, Уральского федеральных округов, а также ряда регионов Поволжья было жарко и мало осадков, в том числе на заполярных

По словам Абрамченко, площадь лесных пожаров в России сократилась на 30% в 2020 году по сравнению с прошлым годом.

«С начала года на территории страны мы зафиксировали пожаров на площади более 8 млн гектаров. <...> По сравнению с прошлым годом площадь пожаров сократилась на 30%», – передает ТАСС слова Абрамченко.

Вице-премьер отметила, что 84% лесных пожаров пришлись на зоны контроля. В таких зонах природные пожары можно не тушить, если расходы на тушение превышают ущерб от огня.

Напомним, ранее в Ростовской области погасили крупный лесной пожар, возгорание охватывало более 1,5 тыс. гектаров.