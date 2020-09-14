Лукашенко вылетел в Сочи на переговоры с Путиным

Белорусский лидер Александр Лукашенко направился с визитом в российский город Сочи, где он проведет рабочую встречу с президентом Владимиром Путиным. Как ожидается, лидеры двух стран проведут переговоры в формате один на один.

Telegram-канал «Пул первого», приближенный к пресс-службе Лукашенко, опубликовал видео с президентским бортом перед взлетом.

Эта первая зарубежная поездка белорусского лидера после прошедших в августе президентских выборов, против результатов которых белорусская оппозиция устраивает акции протестов.

По информации БелТА, в понедельник в Сочи в рамках рабочего визита состоится встреча Лукашенко и президента России Владимира Путина. Переговоры лидеров пройдут в формате «один на один».

Отмечается, что президенты обсудят состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в различных сферах, тематику союзных отношений, а также рассмотрят международную проблематику и ситуацию в регионе.

Ранее Кремль подтвердил визит Лукашенко в Россию 14 сентября. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, подписания документов по итогам его встречи с Путиным не планируется. Также Кремль называл темы переговоров российского и белорусского лидеров.

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