ЦИК объявил о завершении голосования во всех регионах России

Голосование на выборах во всех регионах России завершилось, сообщила глава ЦИК страны Элла Памфилова.

Она сообщила, что «все участки на территории России, включая Калининградскую область, закрылись». Памфилова призвала избиркомы не торопиться с подсчетом голосов, внимательно рассмотреть итоги голосования и «подойти очень принципиально» к ситуациям, в которых видны нарушения.

Памфилова предложила дать рекомендации по использованию отдельных сейфов для хранения сейф-пакетов в ходе голосования, чтобы «исключить и подозрения, и домыслы», передает РИА «Новости».

Кроме того, Памфилова заявила, что ей непонятна позиция некоторых партий, яро критикующих трехдневное голосование на выборах.

«Какой-то когнитивный диссонанс, честное слово», – сказала она, комментируя позиции ЛДПР и КПРФ.

Памфилова подчеркнула, что заявления о нарушениях на выборах должны быть основаны на фактах – «насколько массово, на каких участках, кто зафиксировал».

«Для меня странно. Было понятно сразу неприятие голосования нашего трехдневного, зато они в три ладошки хлопают, поддерживая то, как прошли замечательно выборы в Белоруссии, пять дней голосовали. Но тогда, ребята, вы или крестик снимите, или еще чего-то сделайте», – сказала Памфилова.

13 сентября в России – единый день голосования. Первые избирательные участки открылись в 8.00 в воскресенье на Камчатке (23.00 мск субботы). В этот день проходят выборы органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления.

11 и 12 сентября было предусмотрено досрочное голосование.

Напомним, МВД России в ходе голосования не зафиксировало нарушений, которые могли бы повлиять на итоги выборов.