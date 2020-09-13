Стали известны итоги первой «Российской креативной недели»

Эксперты рассказали, как в воскресенье завершилась основная программа первой «Российской креативной недели» (Russian Creativity Week) – масштабного события, впервые объединившего 14 креативных индустрий в России. За неделю по всей стране прошло более тысячи мероприятий, а ключевой площадкой Недели стал Парк Горького в Москве.

«Мы очень рады что нам удалось объединить все креативные индустрии, обсудить новые форматы сотрудничества, инициировать диалоги между представителями творческих сообществ, власти и бизнеса. Мы уверены, что традиция проведения Российской креативной недели, станет ежегодной», – рассказала директор «Российской креативной недели» и ФГБУ «Роскультцентр» Марина Абрамова.

Первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко в свою очередь выразил уверенность в том, что «Российская креативная неделя» станет ежегодным событием. Он также предположил, что уже в 2021 году количество индустрий, отнесенных к креативным и представленных на событии, увеличится.

«Нашу инициативу поддержали лидеры мирового креативного сообщества: выдающиеся музыканты, художники, дизайнеры и режиссеры, эксперты, чье мнение формирует культурный код современного человечества. Нас поприветствовали главный куратор Design Miami Арик Чен, президент Венецианской биеннале Роберто Чикутто, а первым международным партнером «Российской креативной недели» стала неделя дизайна в Милане (INTERNI Designer’s Week Milano). Как не раз звучало в Парке Горького в эти дни, новый ресурс 21 века – это не нефть, а креативная экономика. Уверена, что мы открыли дорогу новым значительным возможностям», – добавила директор социальной платформы Фонда Росконгресс – Инносоциум, креативный директор «Российской креативной недели» Елена Маринина.

В рамках культурной программы «Российской креативной недели» прошли концерты хора и оркестра musicAeterna под управлением дирижера Теодора Курентзиса, композитора и пианиста Кирилла Рихтера. Участие в образовательном и деловом блоках Недели приняли режиссеры Федор Бондарчук и Тимур Бекмамбетов, журналист и телеведущий Владимир Познер, генеральный директор фонда V-A-C Тереза Иароччи Мавика, генеральный продюсер RTVI, музыкант и поэт Сергей Шнуров, журналист и общественный деятель Ксения Собчак, генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки, сооснователь студии «Главкино» Илья Бачурин, директор Мультимедиа Арт Музея Ольга Свиблова, художник Миша Most, олимпийский чемпион Алексей Немов и многие другие эксперты креативной сферы. Прямой разговор с представителями креативной молодежи провел Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков.

Как заявил хедлайнер «Российской креативной недели» Теодор Курентзи, подобные мероприятия дают импульс дальнейшему развитию креативной сферы, и особое внимание в этом процессе необходимо уделять регионам, предоставив возможность молодым и талантливым людям работать у себя на родине.

Одним из ключевых мероприятий «Российской креативной недели» стал Creative Business Forum, объединивший крупных государственных деятелей, глав компаний и лидеров творческого сообщества для обсуждения ключевых экономических и юридических вопросов, стоящих перед креативными индустриями. Среди участников форума были первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко, председатель оргкомитета «Российской креативной недели» – начальник управления президента России по общественным проектам Сергей Новиков, генеральный директор Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов Светлана Чупшева.

Участники бизнес-форума, среди прочего, обсуждали роль государства в судьбе креативных индустрий.

«Будущее отрасли напрямую связано с нарастанием государственного интереса, открытостью к взаимодействию, его вдумчивым участием. Важно зафиксировать, что креативная индустрия нуждается в целостном подходе, поэтому первостепенной задачей становится формирование единой карты креативных инициатив страны. Эти три дня мы провели в интенсивном диалоге с представителями разных направлений, многие из которых были приглашены нами из регионов», – рассказала генеральный директор фонда V-A-C, куратор направления «Образование в креативных индустриях» Тереза Иароччи Мавика.