На акции «желтых жилетов» в Париже задержаны более 250 человек

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13 сентября, воскресенье  |  Последнее обновление — 09:34  |  vz.ru
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Директор РАЭК: У России больше шансов привлечь белорусских специалистов, чем у Польши

Эксперт назвал условие, при котором Россия может стать мировым IT-лидером Ольга Анохина
«Все программы по цифровой экономике, которые были запущены в 2018 году, к сожалению, не приведут Россию к тому, что мы сможем конкурировать с Америкой и Азией на равных. Но у нас есть ряд рекомендаций, что нужно сделать, чтобы вырваться из этого замкнутого круга. И один из важных вопросов – это кадры», – заявил в интервью газете ВЗГЛЯД директор Российской ассоциации электронных коммуникаций Сергей Плуготаренко. Подробности...
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Триединый день голосования меняет систему выборов

По мнению экспертов, с развитием онлайн-голосования уйдет в прошлое понятие «явка» Александр Бахтин/ТАСС
В пятницу в России стартуют выборы в регионах, которые впервые проходят в новом формате. Теперь проголосовать можно будет в течение трех дней, а не только в воскресенье. А у жителей двух регионов появится возможность отдать голос через интернет. Но если внедрение новых видов голосования несет избирателям дополнительные удобства, то политическим партиям и избиркомам придется адаптироваться к новым реалиям.  Подробности...
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Креативность превращается в новую индустрию

Валерий Мельников/РИА Новости
Экономикой настоящего, а не будущего, сферой, требующей госинвестиций и внимания, назвал креативную индустрию первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко, открывая «Российскую креативную неделю» в Москве, где собрались представители IT, архитектуры, дизайна, образования, музыки и урбанистики. Как талант и творчество превратить в настоящую индустрию? Подробности...
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Израильские системы ПВО опустошат бюджет Грузии

Израильские зенитки SPYDER уже давно стоят на вооружении в грузинской армии rafael.co.il
Одна из крупнейших компаний израильского ВПК Rafael подрядилась модернизировать систему ПВО Грузии. Небо республики остается по сути беззащитным с 2008 года. Сейчас на вооружении Грузии стоят зенитные комплексы и мобильные РЛС из Франции. Хватит ли Тбилиси финансовых возможностей, чтобы создать полноценную систему ПВО, и сможет ли она отразить атаку главного противника? Подробности...
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За пожар в Анапе ответят «дикари»

На горящий заповедник сбросили более тысячи тонн воды anapa-official.ru
Причиной катастрофического пожара близ Анапы, который едва не уничтожил заповедник, могли стать туристы-«дикари». Именно из-за их небрежного обращения с огнем и вспыхнули реликтовые леса на берегу моря, считает руководство Краснодарского края. Туристов в этом году из-за закрытых границ в регионе вдвое больше обычного. Впрочем, экологи считают, что причиной пожара могли стать не только отдыхающие. Подробности...
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Алексиевич выдавливает протест из интеллигенции

Алексей Алешковский, сценарист
Должен огорчить и патриотов, и либералов: происходящее в Белоруссии у меня вызывает разве что тоску. Совершенно не собираюсь охранительски клеймить людей, которые вышли на улицы. Но если сердцем я с ними, то умом понимаю, что ничего хорошего их протест не принесет. Подробности...
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Коронавирус породил новый вид национализма на Западе

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Если кому-то кажется, что во время большой беды человечество должно сплачиваться – то это не про наше человечество. Коронавирус не только заставил всех разбежаться по национальным квартирам и тырить друг у друга лекарства. Он еще и превратился в предмет большой политики. Подробности...
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Сколько получает командир танка

Виктор Мураховский, военный эксперт, главный редактор журнала «Арсенал Отечества»
В связи с грядущим Днем танкиста (13 сентября) и повышением с 1 октября окладов денежного содержания военнослужащих на 3%, решил прикинуть, как оценивается труд командира танка в современной российской армии. Подробности...
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России запретили объединяться с Белоруссией

Белоруссия расколола Евросоюз

Россияне передумали объединяться с белорусами

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Лесные пожары окрасили небо над Калифорнией в оранжевый цвет

Из-за дымки небо над Сан-Франциско окрасилось в оранжевый цвет. Многие высотные здания почти не видно из-за окутавшего их смога
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Названы имена победителей конкурса «Лидеры России – 2020»

В Подмосковье завершился третий сезон конкурса управленцев «Лидеры России». В течение двух дней 300 участников из десятка регионов решали задачи от именитых наставников. Каждое испытание позволяло проявить свои лучшие компетенции. Суперфиналистов ждали сразу несколько интересных встреч и церемония награждения
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В Индийском океане горит гигантский танкер с 2 млн баррелей нефти

Военно-морские силы Шри-Ланки начали в Индийском океане буксировку горящего танкера New Diamond с 2 млн баррелей нефти. Очаг возгорания произошел в машинном отделении. Экологи предупреждают, что в случае утечки сырья в океан произойдет одна из самых больших экологических катастроф за последние десятилетия
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    На акции «желтых жилетов» в Париже задержаны более 250 человек

       13 сентября 2020, 09:29
    Фото: Federico Pestellini/Reuters
    Текст: Елизавета Булкина

    Протесты «желтых жилетов» на площади Ваграм в Париже собрали около 1 тыс. человек и вылились в столкновения с полицией. У ряда демонстрантов конфискованы ножи и молотки. В Тулузе акцию запретили из-за COVID-19.

    Полиция задержала 256 человек в ходе первой за несколько недель акции протеста движения «желтых жилетов» в Париже. По сведениям радиостанции France Info, демонстрация на площади Ваграм собрала в субботу, 12 сентября, около тысячи человек, что оказалось гораздо меньше ожидаемого, передает Deutsche Welle.

    Акция вылилась в столкновения между демонстрантами и силами безопасности. Местные СМИ сообщали о поджогах мусорных ящиков. От огня также пострадал как минимум один легковой автомобиль. Полиция конфисковала у собравшихся потенциально опасные предметы, включая молотки, рейки, ножи и лук для стрельбы.

    В Тулузе на юге страны власти не разрешили аналогичную демонстрацию. Запрет вызван усилившимся распространением коронавируса и тем, что на массовых мероприятиях невозможно соблюдать установленные меры по противодействию инфекции.

    Движение протеста «желтых жилетов» возникло во Франции осенью 2018 года на фоне повышения тарифов на автомобильное топливо. Позднее протестующие включили в свои требования политические вопросы, включая отставку Макрона с поста президента.


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