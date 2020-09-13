На акции «желтых жилетов» в Париже задержаны более 250 человек

Протесты «желтых жилетов» на площади Ваграм в Париже собрали около 1 тыс. человек и вылились в столкновения с полицией. У ряда демонстрантов конфискованы ножи и молотки. В Тулузе акцию запретили из-за COVID-19.

Полиция задержала 256 человек в ходе первой за несколько недель акции протеста движения «желтых жилетов» в Париже. По сведениям радиостанции France Info, демонстрация на площади Ваграм собрала в субботу, 12 сентября, около тысячи человек, что оказалось гораздо меньше ожидаемого, передает Deutsche Welle.

Акция вылилась в столкновения между демонстрантами и силами безопасности. Местные СМИ сообщали о поджогах мусорных ящиков. От огня также пострадал как минимум один легковой автомобиль. Полиция конфисковала у собравшихся потенциально опасные предметы, включая молотки, рейки, ножи и лук для стрельбы.

В Тулузе на юге страны власти не разрешили аналогичную демонстрацию. Запрет вызван усилившимся распространением коронавируса и тем, что на массовых мероприятиях невозможно соблюдать установленные меры по противодействию инфекции.

Движение протеста «желтых жилетов» возникло во Франции осенью 2018 года на фоне повышения тарифов на автомобильное топливо. Позднее протестующие включили в свои требования политические вопросы, включая отставку Макрона с поста президента.