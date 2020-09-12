Соловьев показал, что «Калашников рулит»

Телеведущий, журналист Владимир Соловьев опубликовал фото с изображением нетипичного применения автомата Калашникова.

Соловьев опубликовал в Telegram фото, на котором изображено, как двигатель автомобиля запускают с помощью автоматов Калашникова.

«Дай «прикурить». Калашников рулит», – подписал он.

Ранее сообщалось, что «Калашников» создал новый автомат АК-19 в калибре НАТО.

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