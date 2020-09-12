Соловьев показал, что «Калашников рулит»

Взгляд
12 сентября, суббота  |  Последнее обновление — 12:55  |  vz.ru
Разделы

Директор РАЭК: У России больше шансов привлечь белорусских специалистов, чем у Польши

Эксперт назвал условие, при котором Россия может стать мировым IT-лидером Ольга Анохина
«Все программы по цифровой экономике, которые были запущены в 2018 году, к сожалению, не приведут Россию к тому, что мы сможем конкурировать с Америкой и Азией на равных. Но у нас есть ряд рекомендаций, что нужно сделать, чтобы вырваться из этого замкнутого круга. И один из важных вопросов – это кадры», – заявил в интервью газете ВЗГЛЯД директор Российской ассоциации электронных коммуникаций Сергей Плуготаренко. Подробности...
Перейти в раздел…

Триединый день голосования меняет систему выборов

По мнению экспертов, с развитием онлайн-голосования уйдет в прошлое понятие «явка» Александр Бахтин/ТАСС
В пятницу в России стартуют выборы в регионах, которые впервые проходят в новом формате. Теперь проголосовать можно будет в течение трех дней, а не только в воскресенье. А у жителей двух регионов появится возможность отдать голос через интернет. Но если внедрение новых видов голосования несет избирателям дополнительные удобства, то политическим партиям и избиркомам придется адаптироваться к новым реалиям.  Подробности...
Перейти в раздел…

Украина задумала побеждать Россию в видеоиграх

Игра полностью имитирует операцию Красной армии по освобождению Белоруссии в 1944 году Wargaming.net
В Киеве придумали новый амбициозный план – о «сопротивлении российской агрессии в информационной сфере». Он предусматривает воспитание молодежи в антироссийском духе с помощью идеологически окрашенных компьютерных игр. Иными словами, на Украине хотят создать собственные идеологические аналоги легендарного шутера World of Tanks, прославляющего подвиг Советской армии. Можно ли вообще воспитать молодежь через игру-симулятор? Подробности...
Перейти в раздел…

Чем ЛНР ответит на водный шантаж Киева

Водоснабжение ЛНР по-прежнему во многом зависит от доброй воли Украины Дмитрий Рогулин/РИА «Новости»
Украина вновь предприняла атаку на мирное население непризнанных республик Донбасса – на этот раз Киев резко ограничил подачу воды в ЛНР. При этом украинские власти ссылаются на чисто финансовые, а не политические причины. Так ли это на самом деле и как долго еще республики Новороссии будут зависеть от коммунальных капризов Киева? Подробности...
Перейти в раздел…

За пожар в Анапе ответят «дикари»

На горящий заповедник сбросили более тысячи тонн воды anapa-official.ru
Причиной катастрофического пожара близ Анапы, который едва не уничтожил заповедник, могли стать туристы-«дикари». Именно из-за их небрежного обращения с огнем и вспыхнули реликтовые леса на берегу моря, считает руководство Краснодарского края. Туристов в этом году из-за закрытых границ в регионе вдвое больше обычного. Впрочем, экологи считают, что причиной пожара могли стать не только отдыхающие. Подробности...
Перейти в раздел…

Коронавирус породил новый вид национализма на Западе

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Если кому-то кажется, что во время большой беды человечество должно сплачиваться – то это не про наше человечество. Коронавирус не только заставил всех разбежаться по национальным квартирам и тырить друг у друга лекарства. Он еще и превратился в предмет большой политики. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Сколько получает командир танка

Виктор Мураховский, военный эксперт, главный редактор журнала «Арсенал Отечества»
В связи с грядущим Днем танкиста (13 сентября) и повышением с 1 октября окладов денежного содержания военнослужащих на 3%, решил прикинуть, как оценивается труд командира танка в современной российской армии. Подробности...
Обсуждение: 17 комментариев

Российское влияние на Украине придется восстанавливать с нуля

Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Украина – страна с самым большим количеством русских людей за пределами России. Хотя бы по одной этой причине надо возобновлять отношения. Именно с людьми, а не с быстро меняющейся властью, не принадлежащей самой себе. Подробности...
Обсуждение: 21 комментарий
Перейти в раздел…

России запретили объединяться с Белоруссией

Белоруссия расколола Евросоюз

Россияне передумали объединяться с белорусами

Обсуждение: 8 комментариев
Перейти в раздел…

Лесные пожары окрасили небо над Калифорнией в оранжевый цвет

Из-за дымки небо над Сан-Франциско окрасилось в оранжевый цвет. Многие высотные здания почти не видно из-за окутавшего их смога
Подробности...

Названы имена победителей конкурса «Лидеры России – 2020»

В Подмосковье завершился третий сезон конкурса управленцев «Лидеры России». В течение двух дней 300 участников из десятка регионов решали задачи от именитых наставников. Каждое испытание позволяло проявить свои лучшие компетенции. Суперфиналистов ждали сразу несколько интересных встреч и церемония награждения
Подробности...

В Индийском океане горит гигантский танкер с 2 млн баррелей нефти

Военно-морские силы Шри-Ланки начали в Индийском океане буксировку горящего танкера New Diamond с 2 млн баррелей нефти. Очаг возгорания произошел в машинном отделении. Экологи предупреждают, что в случае утечки сырья в океан произойдет одна из самых больших экологических катастроф за последние десятилетия
Подробности...
Перейти в раздел…

«Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

#МыВместе: Молодежь, помогающая пожилым людям

«Мой салат»: Экостартап с семейными традициями

Перейти в раздел…
Существует ли сейчас русская интеллигенция?
  • Да

  • Нет
Как изменится ваше отношение к актеру/актрисе, если станет известно об их принадлежности к секс-меньшинствам?
  • Улучшится

  • Ухудшится

  • Не изменится
Актер Михаил Ефремов приговорен к восьми годам колонии за смертельное ДТП в центре Москвы. Приговор справедлив?
  • Да

  • Нет, слишком жестокий

  • Нет, слишком мягкий

  • Затрудняюсь ответить
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
    НОВОСТЬ ЧАСА: В России за сутки выявили 5,4 тыс. случаев коронавируса
    В Бундестаге не поверили в версию о причастности Москвы к ситуации с Навальным В Китае сочли новое российское оружие страшнее ядерной бомбы Захарова ответила на желание политологов «пофантазировать» о Донбассе Соловьев показал, что «Калашников рулит»
    Турция отказала России в правовой помощи при расследовании гибели ребенка в отеле Познер объяснил признание литовскими властями Тихановской президентом Белоруссии Ракета частной американской компании не достигла орбиты из-за аварии Британский боксер госпитализирован после боя с Чудиновым
    Чем ЛНР ответит на водный шантаж Киева «Популярная механика» раскрыла «невиданное» ядерное оружие Трампа В окружении Ефремова назвали гонорар Пашаева ФСБ начала проверку слов Артемия Лебедева о черкесах и памятнике «Родина-мать»

    Главная тема


    Украина задумала побеждать Россию в видеоиграх

    «Спутник V»


    Россия получила предложение из США о производстве вакцины от COVID-19

    значительный удар


    В Германии предупредили Украину о последствиях запрета импорта российского газа

    экономические тенденции


    Российские водители стали отказываться от Аи-95

    Видео

    планы войны


    Стали известны детали разговора Черчилля о ядерной бомбардировке СССР

    Новые правила


    Могильщики «Оскара» повелись на разводку

    бюджетные риски


    Какие плюсы и минусы у идеи минимального гарантированного дохода для россиян

    волна протеста


    «Белорусский майдан» созревает в еще одном осколке СССР

    большая политика


    Геворг Мирзаян: Коронавирус породил новый вид национализма на Западе

    российские санкции


    Глеб Простаков: Российское влияние на Украине придется восстанавливать с нуля

    Лучший фильм года


    Игорь Мальцев: ЛГБТ-критерии «Оскара» схожи с идеологией СССР

    викторина


    Как мировые лидеры выглядели в детстве?

    на ваш взгляд


    Существует ли сейчас русская интеллигенция?

    Соловьев показал, что «Калашников рулит»

       12 сентября 2020, 12:43
    Фото: Россия - Украина/Youtube
    Текст: Наталья Ануфриева

    Телеведущий, журналист Владимир Соловьев опубликовал фото с изображением нетипичного применения автомата Калашникова.

    Соловьев опубликовал в Telegram фото, на котором изображено, как двигатель автомобиля запускают с помощью автоматов Калашникова.

     

    «Дай «прикурить». Калашников рулит», – подписал он.

    Ранее сообщалось, что «Калашников» создал новый автомат АК-19 в калибре НАТО.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


    Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2020 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •