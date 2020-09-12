В Москве ожидается переменная облачность, сообщают синоптики.

Днем в Москве и Подмосковье температура не превысит 19 градусов тепла, в ночь на субботу в столице похолодает до 8 градусов, по области – до 5 градусов тепла.

Скорость западного и юго-западного ветра не превысит 8 м/с. Атмосферное давление в регионе составит 754 мм ртутного столба, передает ТАСС.