У посольства России в Берлине произошло задымление

К комплексу зданий российского посольства в Берлине подъехали шесть пожарных машин. Полиция сообщила, что поступил сигнал о задымлении.

«Мы вызвали пожарных. Мы увидели дым на крыше здания», – заявила РИА «Новости» очевидец происшествия.

На данный момент дыма и огня не наблюдается, но в воздухе есть запах горения. Спасатели подождали у подъезда посольства представителей посольства, которые разрешили вход.

Представитель дипмиссии, который вышел за территорию посольства для переговоров с пожарными и полицией, заявил, что произошла «ложная тревога».

У здания осталась одна пожарная машина.

В 2017 году российское консульство в Сан-Франциско решили оштрафовать за черный дым из трубы здания. Дым наблюдался за день того, как от дипломатов из России потребовали освободить здание.