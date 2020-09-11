Пашаев объяснил нарушение Кодекса этики адвоката

Адвокат Эльман Пашаев, защищавший актера Михаила Ефремова, рассказал почему в его деятельности нашли нарушения, назвав Кодекс этики адвоката «очень жестким».

«У нас же Кодекс профессиональной этики адвоката очень жесткий. Регламентирует общение адвоката и со СМИ, и с гражданами, с кем угодно. Что-то нелестное сказал, не то сказал: будь любезен – неси ответственность», – сказал Пашаев телеканалу «Звезда».

По его словам, более подробно на эту тему можно будет говорить после решения комиссии в конце сентября.

Напомним, Минюст России намерен внести представление о прекращении статуса адвоката Пашаева и возбудить дисциплинарное производство в отношении адвоката Александра Добровинского.

Перед этим квалификационная комиссия адвокатской палаты Северной Осетии – Алании признала, что Пашаев нарушил Кодекс профессиональной этики адвоката. Пашаев признал, что нарушил Кодекс этики в общении со СМИ.

В июле сообщалось, что адвокаты Пашаев и Добровинский привлечены к дисциплинарной ответственности за нарушение адвокатской этики.

Добровинский отмечал, что не в курсе дисциплинарного наказания, а Пашаев говорил, что его деятельность может регулировать только Адвокатская палата Республики Северная Осетия – Алания.

Пашаев в четверг сообщил, что его работа с актером Михаилом Ефремовым закончилась после приговора. Продолжится ли она дальше, решать самому актеру.

Во вторник Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима, признав его виновным в смертельном ДТП в центре Москвы. Осужденный помещен в камеру карантинного отделения в СИЗО-5 «Водник» Москвы.

Позже стало известно, что Ефремов перед апелляцией отказался от адвоката Пашаева. Ефремов заявил, что адвокат Эльман Пашаев его «подставил» и теперь он доверяет только жене.