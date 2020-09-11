Российские истребители заставили сесть «угнанный» белорусский самолет

Российские истребители Су-30СМ на проходящих в пятницу учениях объединенной системы ПВО стран СНГ заставили совершить посадку условно угнанный самолет, в роли которого выступил Ан-26 ВВС Белоруссии, сообщили в Минобороны.

«Экипажи российских истребителей Су-30СМ с аэродрома Курск по данным радиолокационной разведки были подняты в воздух для принуждения к посадке угоняемого воздушного судна. Роль угоняемого воздушного судна выполнял экипаж самолета Ан-26 ВВС и войск ПВО Республики Беларусь, который осуществлял полет по заданию тренировки», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

Экипажи Су-30СМ визуально обнаружили угнанное воздушное судно, вышли с ним на связь по радио и осуществили условный перехват. «Получив команду с земли, истребители взяли на сопровождение угоняемое воздушное судно и принудили его к посадке на заданный аэродром», – добавили в Минобороны.

По данным ведомства, в центре управления Воздушно-космических сил, который руководит тренировкой, в реальном масштабе времени наблюдали за действиями Су-30СМ в ходе эпизода и дали высокую оценку совместной работе экипажей.

Всего экипажи самолетов Су-27, Су-30СМ, МиГ-31, МиГ-29 поднимались в воздух для решения задач принуждения к посадке 17 раз, уточнили в Минобороны.

Напомним, ранее в пятницу в Минобороны рассказали, что силы Объединенной системы ПВО стран СНГ в рамках проходящей в пятницу тренировки условно перехватили семь самолетов-нарушителей, в роли которых выступили российские бомбардировщики.

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