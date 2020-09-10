Вучич заявил о понимании Путиным проблем Сербии

Президент Сербии Александар Вучич выразил уверенность, что глава российского государства Владимир Путин отлично понимает проблемы балканской страны.

«Путин отлично понимает проблемы Сербии, не зря он мне дал орден Александра Невского. Я не прорусский, проамериканский и так далее, я просербский. Он отлично понимает, что значит руководить страной с 7-миллионным населением и так быстро развиваться, быстрее всех в Европе», – приводит ТАСС слова Вучича в интервью национальному сербскому телевидению (RTS).

Президент балканской страны отметил, что «отношения Сербии с Россией очень хорошие, отношения с Китаем очень хорошие, отличные». «Президент [США Дональд] Трамп нас принял очень сердечно», – добавил сербский лидер.

Ранее в четверг президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с главой республика Сербия Александром Вучичем, обсудив косовское урегулирование.

Напомним, в понедельник президент Сербии Александар Вучич и премьер-министр непризнанного Косова Авдулах Хоти пообещали удвоить усилия по обеспечению соответствия политике ЕС. Кроме того, в прошлую пятницу Белый дом объявил, что Сербия и непризнанное Косово договорились о нормализации отношений в экономике.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД