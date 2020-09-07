Сербия и Косово обещали удвоить усилия в попытке соответствия политике ЕС

Президент Сербии Александар Вучич и премьер-министр непризнанного Косова Авдулах Хоти пообещали удвоить усилия по обеспечению соответствия своей политики европейской, говорится в их совместном заявлении, распространенном в понедельник в Брюсселе в преддверии переговоров с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем.

«Они также обязались удвоить свои усилия по обеспечению дальнейшего соответствия (политике) Евросоюза в соответствии со своими обязательствами», – передает ТАСС текст документа.

Стороны также подчеркнули, что подписанное 4 сентября в Вашингтоне соглашение о нормализации экономических отношений может внести важный вклад в нормализацию отношений между Белградом и Приштиной вообще.

Напомним, в пятницу Белый дом объявил о нормализации экономических связей Сербии и Косово.