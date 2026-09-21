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«Северяне» вскрыли и уничтожили до двух взводов ВСУ в районе Подсреднего
ВС России уничтожили до двух взводов ВСУ в районе Подсреднего
Российские военнослужащие группировки войск «Север» за прошедшие сутки продвинулись по ключевым направлениям фронта, выявили и уничтожили на Харьковском направлении до двух взводов ВСУ убитыми и ранеными.
«Для прорыва окружения противник сосредоточил внушительную группировку сил и средств в районе н. п. Подсреднее. Район формирования боевых групп вскрыт разведкой «Северян», после чего по ним нанесено комплексное огневое поражение всеми имеющимися огневыми средствами. Потери противника составили до двух взводов убитыми и ранеными, а также до 10 единиц техники», – сообщили бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».
Кроме того, украинское командование перебросило из Ровненской в Харьковскую область подразделения недавно сформированной 167-й омбр. По словам российских военнослужащих, укомплектованность бригады крайне низкая, к тому же в большинстве солдаты ВСУ не имеют боевого опыта.
При этом на Волчанском направлении «Северяне» продвинулись в районе Польной и Новоалександровки на 600 м, а на Великобурлукском – сорвали три попытки ВСУ прорвать кольца окружения с внешней стороны.
«Противник выдвинулся из района Великого Бурлука на ббм и пикапах. В результате комплексного огневого поражения все попытки сорваны, прорыва не допущено», – доложили бойцы «Севера».
На Сумском направлении в Шосткинском районе идут стрелковые бои в районе Толстодубово. В Краснопольском районе продолжаются бои в районе населенного пункта Степок. А в Сумском районе штурмовики продвинулись на 16 участках на расстояние до 700 м.
Как писала газета ВЗГЛЯД, бойцы «Севера» лишили снабжения ВСУ под Харьковом, сбив 200 дронов. Российские войска сжали кольцо окружения ВСУ в Харьковской области. Группировка войск «Север» взяла под контроль Лошаково и Комиссарово в Харьковской области.