  • Новость часаЦИК: «Единая Россия» набрала 57,76% после обработки 82,19% протоколов
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    Экзитполы показали победу «Единой России» на выборах в Госдуму
    Политолог: Люди восприняли послание Путина и пришли на выборы
    Наблюдатели: Избирательная система России показала современный подход к голосованию
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    Ольга Андреева Ольга Андреева Молодежь России перестала играть в рулетку с судьбой

    В России резко вырос престиж рабочих профессий – и как следствие, еще три года назад количество выпускников колледжей превысило количество выпускников вузов. Почему эти «странные и ленивые» зумеры предпочитают синицу в руке журавлю в небе?

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    Несмотря на расстояние и разницу во времени, оторванность от жизни страны на Чукотке почувствовать невозможно. Каждая новая встреча – это своя история и своя малая родина: Башкирия, Пермь, Владивосток, Кубань.

    2 комментария
    21 сентября 2026, 07:30 • Новости дня

    «Северяне» вскрыли и уничтожили до двух взводов ВСУ в районе Подсреднего

    ВС России уничтожили до двух взводов ВСУ в районе Подсреднего

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» за прошедшие сутки продвинулись по ключевым направлениям фронта, выявили и уничтожили на Харьковском направлении до двух взводов ВСУ убитыми и ранеными.

    «Для прорыва окружения противник сосредоточил внушительную группировку сил и средств в районе н. п. Подсреднее. Район формирования боевых групп вскрыт разведкой «Северян», после чего по ним нанесено комплексное огневое поражение всеми имеющимися огневыми средствами. Потери противника составили до двух взводов убитыми и ранеными, а также до 10 единиц техники», – сообщили бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

    Кроме того, украинское командование перебросило из Ровненской в Харьковскую область подразделения недавно сформированной 167-й омбр. По словам российских военнослужащих, укомплектованность бригады крайне низкая, к тому же в большинстве солдаты ВСУ не имеют боевого опыта.

    При этом на Волчанском направлении «Северяне» продвинулись в районе Польной и Новоалександровки на 600 м, а на Великобурлукском – сорвали три попытки ВСУ прорвать кольца окружения с внешней стороны.

    «Противник выдвинулся из района Великого Бурлука на ббм и пикапах. В результате комплексного огневого поражения все попытки сорваны, прорыва не допущено», – доложили бойцы «Севера».

    На Сумском направлении в Шосткинском районе идут стрелковые бои в районе Толстодубово. В Краснопольском районе продолжаются бои в районе населенного пункта Степок. А в Сумском районе штурмовики продвинулись на 16 участках на расстояние до 700 м.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бойцы «Севера» лишили снабжения ВСУ под Харьковом, сбив 200 дронов. Российские войска сжали кольцо окружения ВСУ в Харьковской области. Группировка войск «Север» взяла под контроль Лошаково и Комиссарово в Харьковской области.

    20 сентября 2026, 16:12 • Новости дня
    Военкор Коц назвал три возможные цели рекордной атаки БПЛА на Москву
    Военкор Коц назвал три возможные цели рекордной атаки БПЛА на Москву
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Массированный налет украинских беспилотников на Москву минувшей ночью связан с проходящими в России выборами, стремлением Владимира Зеленского продемонстрировать возможности Киева и поиском слабых мест в системе противовоздушной обороны столицы, заявил военный корреспондент Александр Коц.

    С начала специальной военной операции это была крупнейшая атака беспилотников на российскую столицу, отмечает Коц в своем Telegram-канале. Ссылаясь на данные мэра Москвы Сергея Собянина, военкор напомнил, что силы ПВО уничтожили более 1,6 тыс. ударных аппаратов, в том числе 450 непосредственно на подлете к городу.

    «Защитники московского неба показали результативность, близкую к 100%: к цели прорвался лишь десяток дронов», – отметил военкор. Последствиями атаки, по его данным, стали пожар на одном из объектов нефтеперерабатывающего завода в Капотне, а также возгорания в нескольких многоэтажных домах Москвы и Подмосковья.

    «Итог налета, который в украинском генштабе планировали неделями – пожар на одном из объектов НПЗ в Капотне, куда уже прилетало не так давно, и несколько горящих многоэтажек в Москве и Подмосковье. Замах на рубль, удар на копейку», – написал Коц.

    Первой причиной выбора времени для массовой атаки БПЛА он назвал проведение выборов в России. «Почему ударили именно сейчас? В России проходят выборы. И Киев вполне умышленно пытается их сорвать», – полагает он.

    Вторую причину журналист связал с заявлением Зеленского на саммите в Закарпатье, что Киеву якобы требуется еще 40 дней, чтобы «разгромить Россию». Коц считает, что налет должен был подкрепить эти слова и стать демонстрацией возможностей Украины перед западными странами.

    «Немедленно вспоминается бородатый анекдот про распутную девицу: «Меня там сегодня изнасиловали. Завтра опять пойду». Напомним: предыдущая «сорокадневка» от Зеленского закончилась тем, что Украина лишилась судоходства, металлургии, АЗС в прифронтовой зоне, складов и маркетплейсов. А приобрела лишь круглосуточную воздушную тревогу в Киеве, пустые полки в магазинах и смутные перспективы на грядущий отопительный сезон. Посмотрим, что останется от Незалежной после очередной победоносной операции бывшего комика», – написал военкор.

    Наиболее серьезным Коц назвал третий возможный сценарий. По его оценке, беспилотники могли использоваться для изучения работы московской системы ПВО перед вероятными ударами другими средствами поражения. «Противник прощупывает московское небо дронами, в поисках слабых мест. Чтобы потом массированно ударить крылатыми и баллистическими ракетами, запасы которых он накапливает», – написал Коц.

    Он также сообщил об обнаружении в Подмосковье обломков неизвестной ракеты. По его словам, теоретически преодолеть расстояние от территории Украины до Московской области могла FP-9 с заявленной дальностью более 800 км, однако ее испытания начались только в сентябре.

    Военкор подчеркнул, что украинским беспилотникам не удалось преодолеть столичную систему противовоздушной обороны, однако призвал уже сейчас готовиться к возможным новым угрозам.

    «Без демонстрации каких-либо успехов Киев даже единичные удачные прилеты по Москве раздувает до размеров вселенской перемоги. Но, в общем и целом, столичный купол ПВО украинцы своими дронами пробить так и не смогли. Тем не менее уже сегодня нужно готовиться к будущим угрозам», – заключил Коц.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мэр столицы Сергей Собянин сообщил об отражении самой массированной атаки вражеских беспилотников на Москву. Военный эксперт Юрий Кнутов назвал этот налет попыткой срыва проходящего в России голосования. Внешнее давление лишь сплотило российских избирателей.

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    20 сентября 2026, 17:00 • Новости дня
    Памфилова: Попытки сорвать выборы полностью провалились
    Памфилова: Попытки сорвать выборы полностью провалились
    @ Кирилл Зыков/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Несмотря на истерические потуги противников сорвать выборы, голосование проходит спокойно и достойно. Об этом в ходе брифинга заявила глава ЦИК Элла Памфилова.

    Глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что выборы в России проходят спокойно и достойно. На брифинге в информационном центре ЦИК она отметила, что это в некотором роде поразительно.

    «Мы тоже поражаемся и смотрим, насколько спокойно и достойно проходят выборы, несмотря на все истерические потуги наших врагов, которые делают все возможное, чтобы навредить», – подчеркнула Памфилова.

    Она сообщила, что Запад подготовил «электоральных стервятников» – юристов, которые заточены на срыв выборов в РФ и дезорганизацию работы ЦИК, передает ТАСС.

    «Там, знаете, электоральные-то юристы хорошо тоже обучены Западом, которые такие, больше на Запад работают, чем на Россию. Они подсказали, они прекрасно знают эти законодательства, где какие слабые стороны, и, действительно, попытались организовать кочующие стаи электоральных стервятников, хорошо обученные, жестко заточенные на срыв выборов, на дезорганизацию работы комиссии», – уточнила Памфилова.

    При этом попытки сорвать выборы фиксировали неоднократно. Так, по словам главы ЦИК, вся избирательная система подвергалась массированным кибератакам, направленным на цифровые ресурсы Центризбиркома и дистанционное голосование.

    «За прошедший период было зафиксировано более тысячи волн DDoS-атак на задействованные инфраструктуры РФ. Которые задействованы именно в избирательном процессе», – сообщила Памфилова.

    Глава ведомства уточнила, что основные удары злоумышленников пришлись на систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ), а также на цифровые ресурсы Центризбиркома.

    При этом в Москве кибератаки на системы электронного голосования вызвали кратковременные сбои в работе стационарных терминалов.

    По словам руководителя ведомства, сбои при голосовании с использованием стационарных комплексов продолжались около 20 минут. Работа терминалов на соответствующих участках была оперативно восстановлена и далее продолжалась без нарушений.

    Памфилова также рассказала, что представитель одной из системных партий пытался внедрить вирус в систему ДЭГ. «Ввел сознательно вредоносную программу в систему ДЭГ и пытался остановить ее работу», – заявила она, не раскрывая имя и партийную принадлежность нарушителя.

    На 17:00 мск явка на выборах в Государственную думу составила 54,16%, следует из данных ЦИК. Как заявил секретарь генерального совета «Единой России» Владимир Якушев, показатели активности избирателей превзошли результаты голосования в Государственную думу пятилетней давности. По его словам, граждане активно делают выбор ради развития страны, несмотря на попытки вмешательства.

    Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем Киев так настойчиво пытался сорвать выборы в России и почему противнику не удалось добиться поставленных целей.

    Комментарии (11)
    20 сентября 2026, 12:20 • Видео
    Трампа опять все предали

    Люди в Верховном суде и Федеральной резервной системе США, сделавшие карьеру благодаря президенту Дональду Трампу, пошли против него. Белый дом теряет контроль над федеральными чиновниками. Что будет?

    Комментарии (0)
    20 сентября 2026, 12:49 • Новости дня
    Украина полностью лишилась сталелитейной промышленности после ракетных ударов

    FT: Украина полностью лишилась сталелитейной промышленности после ударов

    Украина полностью лишилась сталелитейной промышленности после ракетных ударов
    @ Mykola Miakshykov/Ukrinform/ABACAPRESS/Reuters

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Массированные удары по предприятиям металлургии привели к остановке заводов, производящих продукцию военного назначения, заявил топ-менеджер украинской сталелитейной компании «Метинвест» Александр Водовиз.

    В середине сентября Вооруженные силы России нанесли серию ударов по объектам украинской металлургии в Запорожье, Днепропетровске и Кривом Роге, передает РИА «Новости». Эти предприятия занимались выпуском продукции военного назначения.

    «На сегодня у Украины больше нет сталелитейной промышленности», – констатировал глава офиса исполнительного директора «Метинвест» Александр Водовиз. Издание Financial Times отмечает, что сейчас простаивают мощности, обеспечивавшие 90% всего производства стали в стране. Об аналогичных проблемах сообщили и представители крупнейшего мирового производителя ArcelorMittal.

    Точные сроки восстановления разрушенных объектов остаются неизвестными. Водовиз подчеркнул, что ремонт может занять от нескольких дней до долгих лет, а длительная остановка заводов нанесет серьезный удар по налоговым поступлениям в бюджет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные нанесли массированные удары по металлургическим предприятиям в Запорожье, Днепропетровске и Кривом Роге.

    Холдинг «Метинвест» оценил повреждения комбината «Запорожсталь» как критические. Данное крупное предприятие полностью прекратило свою работу.

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    20 сентября 2026, 17:46 • Новости дня
    Украина договорилась хранить свои нефтепродукты на территории Венгрии

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Киев и Будапешт условились о строительстве новых мощностей для хранения нефтепродуктов вблизи совместной границы для обеспечения надежности поставок топлива, сообщил «Нафтогаз».

    Украинская компания «Нафтогаз» и венгерский энергетический концерн MOL договорились о создании мощностей для хранения топлива на территории Венгрии, передает ТАСС.

    Согласно данным «Нафтогаза», новые резервуары планируется разместить вблизи украинско-венгерской границы.

    «Реализация совместного проекта в перспективе не только повысит надежность поставок топлива для украинских потребителей, но и будет способствовать взаимовыгодному развитию трансграничной энергетической инфраструктуры между Украиной и Венгрией», – заявил исполняющий обязанности главы правления «Нафтогаза» Сергей Федоренко.

    Руководитель украинской компании также подчеркнул важность диверсификации маршрутов поставок. По его словам, создание дополнительных хранилищ за рубежом стало необходимым шагом на фоне разрушения собственной топливной инфраструктуры страны.

    В начале сентября производственные мощности «Нафтогаза» получили серьезные повреждения.

    В августе из-за значительных разрушений инфраструктуры предприятие остановило работу ряда своих объектов.

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    20 сентября 2026, 12:52 • Новости дня
    Расчеты «Герани-4 Сикер» поразили автомобильный мост ВСУ в Одесской области
    Расчеты «Герани-4 Сикер» поразили автомобильный мост ВСУ в Одесской области
    @ max.ru/morf

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Вооруженные силы России нанесли успешный удар по стратегически важной переправе украинской армии около населенного пункта Маяки в Одесской области, сообщило Минобороны.

    Атака произошла в районе населенного пункта Маяки Одесской области, передает Max. Удар наносился с применением систем «Герань-4 Сикер».

    Разрушенный автомобильный мост активно использовался украинскими военными. Через эту переправу регулярно проходил автотранспорт с грузами военного назначения для снабжения подразделений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российские беспилотники поразили сухогруз и танкер с военными грузами в порту Одессы.

    В августе текущего года Вооруженные силы России атаковали автомобильный мост в селе Маяки.

    В конце прошлого года армия вывела из строя эту ключевую переправу на трассе Одесса – Рени.

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    21 сентября 2026, 00:30 • Новости дня
    Экс-резидента Comedy Club Романа Юнусова госпитализировали после спектакля

    Экс-резидент Comedy Club Роман Юнусов госпитализирован в Москве

    Экс-резидента Comedy Club Романа Юнусова госпитализировали после спектакля
    @ Anatoly Lomokhov/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Российский юморист Роман Юнусов, известный по дуэту «Сестры Зайцевы» в шоу Comedy Club, был госпитализирован со сцены московского театра из-за внезапного ухудшения самочувствия.

    Артисту стало плохо во время спектакля «Подыскиваю жену, недорого!» в «Театриуме на Серпуховке», после чего его доставили в больницу, передает РИА «Новости».

    «Да, ему просто стало плохо во время спектакля, поехал на обследование в больницу, но ничего серьезного, вроде, все хорошо, оставили обследоваться», – рассказала собеседница агентства из окружения актера.

    Роман Юнусов – известный российский юморист, актер и телеведущий. За карьеру он снялся более чем в 20 фильмах и сериалах.

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    20 сентября 2026, 17:26 • Новости дня
    Кандидат в президенты Франции пообещал прекратить финансирование Киева

    Дюпон-Эньян пообещал прекратить финансировать Киев в случае победы на выборах

    Tекст: Дарья Григоренко

    Лидер партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян пообещал прекратить финансирование Киева в случае победы на выборах.

    «Я хочу прекратить любое финансирование, я хочу поддержать усилия Трампа для мира… Это убытки для французов», – заявил политик в эфире телеканала LCI, передает РИА «Новости».

    Выделение Киеву 25 млрд евро (или около 28,7 млрд долларов) лишило правительство возможности сдерживать рост цен на топливо и электричество. Ранее кандидат критиковал отказ Парижа от российского газа на фоне конфликта на Украине, отмечая разрушительные последствия для местной промышленности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидер фракции «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила о невозможности дальнейшего финансирования Киева.

    В июле Николя Дюпон-Эньян потребовал прекратить спонсирование украинских преступников.

    Ранее этот политик связал возможное вступление Украины в Евросоюз с риском прямого военного столкновения с Россией.

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    20 сентября 2026, 20:45 • Новости дня
    Россия поразила сухогруз в порту Одессы и склад боеприпасов
    Россия поразила сухогруз в порту Одессы и склад боеприпасов
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    ВС России продолжили нанесение ударов по украинским портам и морским судам, которые используются в интересах ВСУ, в порту Одессы поражен сухогруз, сообщило Минобороны.

    Сухогруз в одесском порту был гружен с военным имуществом, предназначенным для обеспечения украинской армии, указало ведомство в Max.

    Также в населенном пункте Петровка, расположенном в 38 км к северу от Одессы, уничтожен склад боеприпасов.

    Отмечается, что удары наносились беспилотниками.

    До этого российские беспилотники поразили сухогруз и танкер с военными грузами в порту Одессы.

    В ночь на субботу российская армия ударила по логистическим центрам украинской армии.

    Неделей ранее Вооруженные силы России атаковали перевозивший обеспечение для украинских войск корабль.

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    20 сентября 2026, 22:43 • Новости дня
    Минобороны пообещало усилить удары по военным объектам в Киеве

    Tекст: Катерина Туманова

    Минобороны заявило о намерении усилить удары по военным целям в Киеве после атак ВСУ по российской гражданской инфраструктуре.

    «В ответ на действия Киева Вооруженные силы России намерены продолжить и усилить удары высокоточным оружием по военным объектам украинской столицы», – сообщили в Max-канале оборонного ведомства.

    В Минобороны заявили, что в целях срыва демократического волеизъявления граждан Российской Федерации на выборах в Государственную Думу Федерального собрания киевский режим в течение 19 и 20 сентября текущего года предпринял попытку массированной атаки по территории России с применением БПЛА и крылатых ракет «Фламинго».

    Там уточнили, что российские средства противовоздушной обороны, включая зенитные ракетные войска и авиацию, успешно отразили атаку. За сутки над регионами страны был уничтожен 1951 ударный дрон и восемь крылатых ракет. Еще одна ракета отклонилась от курса и упала в безлюдной местности. Все ракеты, направленные на гражданские объекты московского региона, были сбиты на подлете.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия поразила сухогруз в порту Одессы и склад боеприпасов. Российские беспилотники поразили сухогруз и танкер с военными грузами в порту Одессы. В ночь на субботу российская армия ударила по логистическим центрам украинской армии.

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    20 сентября 2026, 08:20 • Новости дня
    ВС России поразили производство систем управления для ракет и дата-центр в Киеве

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российские военные поразили в Киеве завод по производству систем управления ракетами и дата-центр, обеспечивавший передачу разведданных, сообщило Минобороны.

    Вооруженные силы России нанесли групповые удары высокоточным оружием и беспилотниками по объектам в Киеве, сообщило Минобороны в Max. Целями стали предприятия военной инфраструктуры и связи.

    В результате атаки поражено предприятие радиоэлектронной промышленности «Радионикс». Завод занимается производством систем управления для украинских ракет «Фламинго», «Нептун», FP-7 и FP-9.

    Кроме того, удар пришелся по дата-центру «Би-мобаил». Этот объект обеспечивал хранение и передачу разведывательных данных, а также работу сетевого оборудования в интересах украинской армии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные поразили обслуживающий нужды украинской армии дата-центр «Би-мобайл» в Киеве.

    Военный эксперт Юрий Кнутов объяснил роль подобных объектов в обработке разведывательной информации.

    В июле армия России атаковала производящий системы управления для ракет завод «Радионикс».

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    20 сентября 2026, 22:10 • Новости дня
    ЦИК объявила время оглашения предварительных результатов выборов

    ЦИК огласит предварительные результаты выборов в понедельник

    Tекст: Катерина Туманова

    Центральная избирательная комиссия (ЦИК) сообщит о предварительных результатах выборов в понедельник, в 11:00, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.

    «Коллеги, дорогие мои, <…>, пожалуйста, выспитесь, отдохните немножко. Со свежими силами приходите в 11 часов завтра, мы уже более подробно расскажем о предварительных результатах [выборов]», – приводит слова Памфиловой ТАСС.

    Глава ЦИК также поблагодарила всех, кто работал в ЦИК во время выборов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ЦИК ранее сообщил, что явка на выборах в Госдуму к моменту закрытия участков в России составила 56,66%. Предварительные данные экзитполов показали лидерство «Единой России».

    СПЧ высоко оценил обеспечение безопасности на выборах в России.


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    20 сентября 2026, 22:20 • Новости дня
    Герой России Головин назвал выборы в России «костью в горле Киева»
    Герой России Головин назвал выборы в России «костью в горле Киева»
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Начальник Главного штаба «Юнармии» и Герой РФ Владислав Головин назвал попытки Киева сорвать выборы в России свидетельством страха перед единством российского общества.

    Герой России объяснил попытки Киева сорвать выборы страхом. По его словам, Киев пытается не допустить того, чего сам не в состоянии осуществить. Высокая явка избирателей и активность наблюдателей подтверждают легитимность органов власти в стране.

    «Это для них, как кость в горле, – что наш народ, объединившись, может принять решение», – заявил Головин ТАСС.

    Начальник Главного штаба движения «Юнармия» и лидер партийного списка «Единой России» добавил, что руководство Украины не уверено в поддержке своих решений гражданами своей страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мэр Москвы Сергей Собянин назвал массированную атаку БПЛА неудавшейся попыткой срыва выборов. Глава ЦИК Памфилова заявила, что попытки сорвать выборы полностью провалились.

    Политолог Минеев считает, что попытки противника запугать россиян и создать видимость хаоса провалились.



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    21 сентября 2026, 01:15 • Новости дня
    «Единая Россия» набрала 57,87% голосов после обработки 50,03% протоколов

    «Единая Россия» набрала 57,87% голосов после обработки 50% протоколов

    «Единая Россия» набрала 57,87% голосов после обработки 50,03% протоколов
    @ Alexey Belkin/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Партия «Единая Россия» уверенно побеждает на выборах в Госдуму, набирая почти 58% голосов после обработки половины протоколов, следует из данных Центризбиркома России.

    По итогам обработки половины бюллетеней на выборах в Государственную думу лидирует «Единая Россия» с результатом 57,87% голосов. Следом идут КПРФ (13,79%) и ЛДПР (8,80%), передает РИА «Новости» со ссылкой на ЦИК РФ.

    Партия «Новые люди» получает 7,86%, а «Справедливая Россия» – 5,11%.

    Остальные политические объединения не преодолели пятипроцентный барьер. Партия пенсионеров набирает 2,16%, «Зеленые» – 1,03%, «Коммунисты России» – 0,89%, «Родина» – 0,68%, Партия прямой демократии – 0,32%.

    Голосование проходило с 18 по 20 сентября 2026 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин в обращении к россиянам перед выборами подчеркнул, что участие в выборах – это наш общий вклад в победу России.

    Политолог Рудаков заявил, что высокая явка показала значимость выборов для граждан.

    По данным ЦИК, к моменту закрытия всех избирательных участков в заключительный день голосования в выборах приняли участие 56,66% избирателей. Рекордная явка фиксировалась и в Москве.

    Комментарии (2)
    20 сентября 2026, 22:56 • Новости дня
    Лавров уличил Запад в создании проблем для голосования россиян

    Tекст: Катерина Туманова

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о препятствиях, которые западные страны чинят для голосования россиян на выборах в Госдуму.

    Страны Запада создают препятствия для волеизъявления российских граждан, проживающих за рубежом, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    «Там создают тоже проблемы для волеизъявления российских граждан, проживающих в западных странах. Особенно это характерно для стран Прибалтики, но не только», – передает слова министра РИА «Новости».

    Глава МИД добавил, что у прошедших выборов было как никогда много внешних факторов.

    «Прямые попытки вмешаться в ход выборов, представить их как несвободные, недемократические. Все эти попытки разоблачены», – цитирует его ТАСС.

    Лавров сообщил, что за несколько дней до начала выборов в России в Европе одобрили заявление, которое скоро наверняка распространят.

    «О том, что они [выборы в России] недействительные с точки зрения европейских стандартов демократии. <...> И я думаю, главным ответом будет как раз то, что нам в ближайшие пару минут, [в ближайшие] часы, расскажут об итогах избирательной кампании», – сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД еще до начала выборов сообщал о провокациях на избирательных участках. ЦИК сообщил о попытках Запада дискредитировать выборы в России. Памфилова назвала непростыми условия голосования в недружественных странах.

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    20 сентября 2026, 22:30 • Новости дня
    «Единая Россия» получила 57,1% по федеральному округу после обработки 20,4% голосов

    «Единая Россия» лидирует на выборах с 57,1% после обработки 20,4% протоколов

    «Единая Россия» получила 57,1% по федеральному округу после обработки 20,4% голосов
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    По предварительным данным обработки пятой части протоколов на выборах в Госдуму девятого созыва, партия «Единая Россия» уверенно опережает конкурентов, набрав более 55% после обработки 20,4% голосов.

    По итогам подсчета пятой части избирательных бюллетеней партия «Единая Россия» набирает 57,1% голосов избирателей на выборах в Госдуму, передает РИА «Новости».

    За ней следует КПРФ с результатом 14,01%, а замыкает тройку лидеров ЛДПР, за которую проголосовали 9,32% граждан. Партия «Новые люди» получает 7,93% голосов, «Справедливая Россия» – 5,13%.

    Остальные политические силы, включая Партию пенсионеров, «Зеленых», «Коммунистов России», «Родину» и партию «Прямой демократии», не преодолели трехпроцентный барьер.

    Голосование за депутатов Госдумы девятого созыва и представителей других уровней власти проходило с 18 по 20 сентября. В рамках единого дня голосования 2026 года распределялось 20,7 тыс. мандатов.

    Экзитполы, обнародованные сразу после закрытия избирательных участков, показали лидерство ЕР и прохождение еще четырех партий в Госдуму.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ЦИК ранее сообщил, что явка на выборах в Госдуму к моменту закрытия участков в России составила 56,66%. ЦИК объявила время оглашения предварительных результатов выборов.

    Комментарии (7)
    Главное
    ЦИК объявила время оглашения предварительных результатов выборов
    Явка на выборах в Госдуму к моменту закрытия участков в России составила 56,66%
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