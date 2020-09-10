В Минске начались задержания протестующих

Сотрудники ОМОН начали задержания участников несанкционированной акции оппозиции на площади Независимости в Минске. На лестнице у Красного Костела собрались около 30 девушек с шариками и красно-белыми лентами.

Так, к участникам акции на ступенях костела подъехали два микроавтобуса без номеров. Сотрудники ОМОН затащили в него одну из активисток, передает РИА «Новости».

Отмечается, что малочисленная акция противников белорусского президента Александра Лукашенко проходит на площади Независимости. Милиция призывала их не нарушать общественный порядок и разойтись.

Ранее Лукашенко заявил, что «нагадившие» на улицах Минска участники несанкционированных митингов должны возместить причиненный городу ущерб.

В минувшую субботу что сотрудники силовых структур Белоруссии перекрыли дорогу демонстрантам у гостиницы «Минск», примерно в 400 метрах от площади Независимости. Также милиция устанавливала заграждения на Октябрьской площади. На субботний митинг приходили несколько десятков тысяч человек.

В субботу оппозиция в Белоруссии объявила ультиматум белорусским преподавателям, ректорам и деканам вузов, заявив, что им необходимо присоединяться к несанкционированным митингам, или же студенты заберут документы и уедут учиться в другое место.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД