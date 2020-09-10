Лукашенко заявил, что «нагадившим» на улицах Минска придется заплатить

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что «нагадившие» на улицах Минска участники несанкционированных митингов должны возместить причиненный городу ущерб.

«После всех этих погромов на улице Минска, которые нам обходятся в хорошие деньги, вы знаете, что остается. И тишина. Никто до сих пор об этом не подумал, и никто не заплатил», – цитирует белорусского президента «Spuntnik Беларусь».

На устранение последствий беспорядков уходят значительные суммы, потому граждане, причинившие их, должны возмещать ущерб, подчеркнул Лукашенко.

«Чтобы люди понимали: если ты нагадил, что-то поломал, пожалуйста, восстанови за собственный счет», – указал он.

В минувшую субботу что сотрудники силовых структур Белоруссии перекрыли дорогу демонстрантам у гостиницы «Минск», примерно в 400 метрах от площади Независимости. Также милиция устанавливала заграждения на Октябрьской площади. На субботний митинг приходили несколько десятков тысяч человек.

В субботу оппозиция в Белоруссии объявила ультиматум белорусским преподавателям, ректорам и деканам вузов, заявив, что им необходимо присоединяться к несанкционированным митингам, или же студенты заберут документы и уедут учиться в другое место.