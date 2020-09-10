В Челябинской области избили и переехали машиной главу района

Главу Кусинского района Челябинской области Юрия Лысякова избили и переехали автомобилем возле здания администрации муниципального образования, сообщают СМИ.

«Сейчас Лысяков дает показания полицейским. Говорит, что недалеко от администрации ехал за рулем. За ним ехала машина, маякнула дальним светом фар. Он думал, что это кто-то из знакомых, остановился. Когда вышел, к нему подошел мужчина в медицинской маске, избил главу, после чего проехал по его ноге на автомобиле и скрылся. Лысяков говорит, что в нападении подозревает местного кандидата в депутаты по прозвищу Тагай. Того уже задержали и опрашивают. Он вины не признает», – сказал собеседник Ura.ru.

В МВД по Кусинскому району не стали комментировать инцидент. В пресс-службе ГУ МВД по региону отметили, что было принято заявление от гражданина о нападении, по нему проводится проверка.

Вице-губернатор региона Станислав Мошаров подтвердил факт произошедшего.

«Мы поставлены в известность о случившемся. Обстоятельства выясняет полиция» – заключил Мошаров.

В феврале сообщалось, что сотрудник аппарата Уссурийской думы подала заявление в полицию о нанесении побоев от городского депутата Александра Шестуна и его помощника.