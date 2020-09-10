Кобзев записал видеообращение к жителям Прибайкалья

Врио главы Иркутской области Игорь Кобзев записал видеообращение к жителям Иркутской области перед выборами губернатора. Выступление врио подытоживает результаты девяти месяцев его работы.

Кобзев уверен, что ему по силам решать проблемы жителей Прибайкалья, и многое уже сделано – это и снижение незаконных рубок в лесах, и закрытие вопросов БЦБК и «Усольехимпрома», строительство школ и больниц.

«Я не сверну с выбранного курса и готов работать в том же темпе дальше. Чтобы жизнь в области поменялась раз и навсегда. Чтобы дети не бегали в 40 градусный мороз в школьный туалет на улице. Чтобы женщины не ездили в роддом по разбитой дороге 200 километров. И чтобы мне никогда не было стыдно смотреть вам в глаза. Если вы окажете мне честь своим доверием, даю слово офицера, я сделаю все, что в моих силах, чтобы это доверие оправдать», – почеркнул Кобзев.

Полное видеообращение врио губернатора региона опубликовано в Telegram-канале «Неколчак».