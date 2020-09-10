Российская эротическая модель погибла в Италии

На острове Сардиния в Италии при трагических обстоятельствах погибла 33-летняя фотомодель из Уфы Галина Федорова, сообщила в соцсетях ее мать Татьяна.

Женщина сообщила в Instagram, что девушка погибла в результате несчастного случая – она утонула в море.

Тело Федоровой находится на Сардинии. Ее мать призвала в соцсетях помочь в сборе средств на билет в Италию и кремацию тела модели.

Последние годы девушка жила и работала во Франции. Оттуда она приехала в Италию, чтобы отпраздновать день рождения друга. Компания отправилась в море на катере, там их внезапно накрыло волной.

Друг Федоровой смог спастись, а тело россиянки нашли только спустя час.

Федорова окончила модельные курсы в Уфе, получила высшее образование и переехала в Москву, где работала продавцом в автосалоне и «пыталась выбраться из нищеты». После она начала карьеру модели, работала во многих странах, в ее послужной список вошли съемки в украинской версии журнала Playboy и Penthouse, сообщает «Московский Комсомолец».

Ранее в Индонезии погибла блогер из России Анастасия Тропицель. Ее похоронили в Петербурге.