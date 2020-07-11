Погибшую на Бали Тропицель похоронили в Петербурге

В Петербурге на Серафимовском кладбище похоронили 18-летнюю россиянку Анастасию Зубрину, известную под псевдонимом Настя Тропицель.

«Спи спокойно, наша девочка», – написал отец Анастасии в соцсетях, передает РИА «Новости».

На могильной табличке вместе с именем, фамилией, годом рождения и смерти девушки также выгравирован ник «Настя Тропицель».

О гибели в ДТП на индонезийском острове Бали российского блогера-«миллионника» Насти Тропицель стало известно в конце июня. По информации из соцсетей, спортивный мотоцикл, которым управляла россиянка, следуя без превышения скорости, внезапно потерял управление и врезался в бордюр. Россиянка получила тяжелую черепно-мозговую травму, от которой скончалась на месте ДТП.

Позднее мать Зубриной опубликовала в социальной сети видео, снятое за два часа до гибели девушки на острове Бали.