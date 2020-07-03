В Сети появилось снятое перед смертью видео блогерши Тропицель

Мать блогера Анастасии Зубриной, также известной как Настя Тропицель, опубликовала в социальной сети видео, снятое за два часа до гибели девушки на острове Бали.

На видео девушка с молодым человеком едут по дороге на спортивном мотоцикле.

«Настя в качестве пассажира, вроде бы все хорошо, она улыбается на этом видео. Ничего не предвещало беды», – написала мать погибшей в Instagram.

В комментариях она написала, что у нее «была мысль позвонить Насте, спросить, как у нее дела, и поддержать ее после ссоры с папой», но «почему-то этого не сделала».

Через пару часов женщине сообщили о смерти дочери.

«До сих пор думаю, а вдруг бы я позвонила, и ничего бы этого не произошло», – поделилась мать Зарубиной.

О гибели в ДТП на индонезийском острове Бали российского блогера-«миллионника» Насти Тропицель стало известно в воскресенье. По информации из соцсетей, спортивный мотоцикл, которым управляла россиянка, следуя без превышения скорости, внезапно потерял управление и врезался в бордюр. Россиянка получила тяжелую черепно-мозговую травму, от которой скончалась на месте ДТП.

Тропицель родилась и выросла в Санкт-Петербурге, вела блоги с 12 лет, писала о самостоятельности и свободе выбора, преодолении страхов путем погружения в то, что вызывает страх, о работе фрилансера. По ее словам, свой первый миллион она заработала в 15 лет. Сама блогер в жизни следовала этим принципам и призывала подписчиков, которых только в ее Instargam-аккаунте было более 1 млн, следовать ее примеру.