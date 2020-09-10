В России решили создать радиолокатор для установки на малые и беспилотные вертолеты

Холдинг «Росэлектроника» (входит в Ростех) разработает первый в России СВЧ-радиолокатор, который благодаря небольшим размерам можно будет устанавливать на малые и беспилотные вертолеты, рассказали в пресс-службе Ростеха.

Как пояснил генеральный директор НПП «Салют» (предприятие – разработчик локатора, входит в «Росэлектронику») Александр Бушуев, слова которого приводит пресс-служба, современные вертолетные радиолокаторы не могут устанавливаться на беспилотные вертолеты из-за больших габаритов и массы.

«Создаваемая аппаратура будет построена на нестандартном схемотехническом решении и инновационных методах цифровой обработки сигналов, что позволит уменьшить ее габариты для использования на малоразмерных и беспилотных вертолетах», – передает ТАСС слова Бушуева.

В Ростехе отметили, что СВЧ-излучение позволит формировать детализированное радиолокационное изображение внешней обстановки даже в сложных метеоусловиях, благодаря чему вертолетчик сможет выполнять посадку вслепую. «Система также предусматривает своевременное оповещение пилота об угрозах в условиях недостаточной видимости», – добавили в госкорпорации.

Новыми радарами будет оснащаться техника холдинга «Вертолеты России» (входит в Ростех). Соответствующее соглашение было заключено между НПП «Салют» и Национальным центром вертолетостроения имени М. Л. Миля и Н. И. Камова (входит в «Вертолеты России»).

«Новое оборудование упростит управление вертолетной техникой и будет дешевле оптических комплексов, применяемых сегодня на вертолетах военного назначения», – сказал Бушуев.

Напомним, ранее Роскосмос представил уникальный вертолетный локатор на основе технологий ГЛОНАСС.